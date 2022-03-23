加重酒駕處罰將上路 台南寄6千封通知書提醒違規者

道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰已修法通過，3月31日施行；台南市政府將對2年半來約6000名酒駕違規者寄發通知書，加強宣傳，提醒這些人千萬不要再酒駕。

台南市政府交通局今天發布新聞稿指出，台南市交通事件裁決中心因應此次道路交通管理處罰條例第35條、第35條之1修正即將上路，已挑出民國108年7月1日至111年2月28日間曾違反道路交通管理處罰條例第35條第1項至第5項的酒駕、拒測違規者約6000人，將以平信郵寄通知書宣導莫再酒駕，這些人包括行為地在台南市及台南市民在外縣市違規者。

交通局表示，道路交通管理處罰條例加重酒駕處罰修法通過，行政院定111年3月31日施行，累犯紀錄將從5年延長至10年，酒駕、毒駕、拒測2次以上累犯者得公布姓名、照片及違法事實。

交通局長王銘德說，新修正道交條例規定駕駛人若於10年內第2次酒（毒）駕，包括酒精濃度超過規定標準或吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品及其相類似的管制藥品、行經警方設置酒精測試檢定處所不停車接受稽查、拒絕接受測試檢定等，除現行加重罰鍰、移置保管汽機車、吊銷駕駛執照、道安講習外，新增公路主管機關得公布累犯姓名、照片及違法事實。

王銘德呼籲駕駛人酒後利用「指定駕駛」、「改搭計程車」、「酒後代駕服務」等方式，避免觸法，以免成為榜上黑名單，瘦了荷包又失面子。

台南市交通事件裁決中心指出，已和法務部行政執行署台南分署合作辦理酒（毒）駕罰鍰專案移送強制執行作業，迄今已專案移送近3000件，欠繳交通違規罰鍰者勿心存僥倖或置之不理，如積欠交通違規罰鍰應儘速繳納，否則除須額外負擔逾期罰鍰及強制執行必要費用外，將面臨被強制執行扣押薪水、存款或遭查封拍賣房地產及車輛。