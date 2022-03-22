聽新聞
test
0:00 / 0:00
5萬遊客朝聖！台南市3萬朵玫瑰花浪漫燈海展到3月27日
台南市政府在永華市政中心旁的西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈的浪漫燈海，活動累積超過5萬參觀人次，目前展期即將進入倒數階段，市長黃偉哲邀請還沒來看展的朋友，即日起至3月27日，一同攜伴來享受浪漫的白玫瑰燈海氛圍。
台南市政府指出，浪漫燈海自開展以來，周末假日皆吸許多參觀人潮，不僅是情侶放閃最愛，更有許多民眾攜家帶眷來拍美照，目前已有5萬多參觀人次。近來台南正逢花季期間，各種花卉齊綻放，讓整個城市繽紛美麗。
「愛在台南．浪漫燈海」以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計，從空中俯瞰是浪漫的花型，白色是匯集了光譜三原色的光，代表純潔，而玫瑰為愛情的象徵，白色玫瑰則代表著感情的純潔無瑕，無論是親情、友情、愛情，透過白玫瑰都能找到最初的那份純真與感動，現場還有情人打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。
浪漫燈海在每天下午5點半至10點準時點燈，周末假日期間周邊還有市集及街頭藝人表演，展期至3月27日為止。另外，3月27日前至燈海現場拍下雙人合照並上傳至台南旅遊臉書活動專屬貼文，就有機會抽中活動同款白色玫瑰花造型燈1支，限量5個名額，送完為止。
黃偉哲表示，西拉雅廣場早上是花海，晚上是燈海，日夜都美不勝收，歡迎大家來西拉雅廣場走走看看、拍照打卡，體驗浪漫氛圍，但來現場觀賞花燈時，請勿觸碰、採摘、攀折玫瑰花，也禁止踏入花海中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言