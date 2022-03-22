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5萬遊客朝聖！台南市3萬朵玫瑰花浪漫燈海展到3月27日

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供

台南市政府在永華市政中心旁的西拉雅廣場，布置逾3萬朵白色玫瑰花燈的浪漫燈海，活動累積超過5萬參觀人次，目前展期即將進入倒數階段，市長黃偉哲邀請還沒來看展的朋友，即日起至3月27日，一同攜伴來享受浪漫的白玫瑰燈海氛圍。

台南市政府指出，浪漫燈海自開展以來，周末假日皆吸許多參觀人潮，不僅是情侶放閃最愛，更有許多民眾攜家帶眷來拍美照，目前已有5萬多參觀人次。近來台南正逢花季期間，各種花卉齊綻放，讓整個城市繽紛美麗。

「愛在台南．浪漫燈海」以超過3萬朵的白色玫瑰花燈為主軸設計，從空中俯瞰是浪漫的花型，白色是匯集了光譜三原色的光，代表純潔，而玫瑰為愛情的象徵，白色玫瑰則代表著感情的純潔無瑕，無論是親情、友情、愛情，透過白玫瑰都能找到最初的那份純真與感動，現場還有情人打卡牆與浪漫投影燈，花海中央則是象徵I Love You的「IOU」主燈。

浪漫燈海在每天下午5點半至10點準時點燈，周末假日期間周邊還有市集及街頭藝人表演，展期至3月27日為止。另外，3月27日前至燈海現場拍下雙人合照並上傳至台南旅遊臉書活動專屬貼文，就有機會抽中活動同款白色玫瑰花造型燈1支，限量5個名額，送完為止。

黃偉哲表示，西拉雅廣場早上是花海，晚上是燈海，日夜都美不勝收，歡迎大家來西拉雅廣場走走看看、拍照打卡，體驗浪漫氛圍，但來現場觀賞花燈時，請勿觸碰、採摘、攀折玫瑰花，也禁止踏入花海中。

台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供
台南市西拉雅廣場3萬朵玫瑰花浪漫燈海展期到3月27日，市府請愛拍美照的朋友務必把握機會。圖／台南市府提供

台南 花燈 黃偉哲

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