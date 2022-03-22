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張豪澤車隊掃街 林靜儀南下站台相挺

聯合報 / 記者謝進盛台南即時報導
投入民進黨台南市議員黨內初選的張豪澤，今下午發動車隊掃街新營市區，立委林靜儀南下陪同相挺。圖／張豪澤服務處提供
投入民進黨台南市議員黨內初選的張豪澤，今下午發動車隊掃街新營市區，立委林靜儀南下陪同相挺。圖／張豪澤服務處提供

投入民進黨台南市議員黨內初選的張豪澤今天下午發動車隊掃街新營市區，立委林靜儀南下陪同相挺，林表示，這次參與大新營區初選的黨員同志都很優秀，但以張豪澤最有特色，希望能將張豪澤送入市議會。

張豪澤車隊今下午從新營服務處出發，繞經新營市區後，傍晚來到新營太子宮，由主委許清標陪同參拜太子爺，希望保佑初選勝出。

陪同掃街的林靜儀說，張豪澤是日本法學碩士，對農業議題有深入的硏究，加上對南縣市合併後，大新營地區邊緣化問題，提出不少具體方案，張豪澤若能出線，將為大新營的未來帶來翻轉。

張豪澤表示，感謝林靜儀相挺與沿途市民朋友們的熱情回應。初選最後一個月衝刺階段，他腳步會遍及大新營，將他的參選理念傳達讓更多鄉親知道。

林靜儀 民進黨 台南

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