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烘焙坊闆娘走出憂鬱症 職訓拿3張冷凍空調證照

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
走出憂鬱症陰霾，曾經營烘焙坊的陳羽彤報名冷凍空調直調職前班，已拿下3張乙級及丙級證照，還打算創業。記者謝進盛／攝影
走出憂鬱症陰霾，曾經營烘焙坊的陳羽彤報名冷凍空調直調職前班，已拿下3張乙級及丙級證照，還打算創業。記者謝進盛／攝影

走出憂鬱症陰霾，曾經營烘焙坊的陳羽彤報名冷凍空調直調職前班，已拿下3張乙級及丙級證照，還打算創業，而曾因公司遷廠被迫資遣的謝明融參加自動控制班職訓後順利就業，薪水更大幅增加，兩人分享自己職訓經驗，鼓勵待業者參訓習得一技之長。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今舉辦自辦職前訓練招生記者會，邀請曾參加職訓的陳羽彤、謝明融分享受訓心得，陳羽彤原在空調工程行擔任學徒，之前還開過烘焙坊，後因罹患憂鬱症，後來轉至空調行當學徒，在同為分署結訓學員老闆鼓勵，報名冷凍空調職前班。

她表示，分署自辦課程以核心原理打底，搭配實作兼具系統化課程，訓練過程常提取笨重機具，且須操作銲接等較具危險性實作，但在6個月密集訓練下，順利取得冷凍空調乙、丙級及室內配線丙級技術士證照，離創業夢想更邁進一步。

而自動控制職前班的謝明融，曾於2018年至2020年從事機台配電工作，因公司遷廠被迫資遣，再次報名分署自辦職前班；他表示，雖參訓前已有相關經驗，但許多操作異常僅知如何排解卻不懂原理，老師胡瑞益針對各項問題根源，以簡單易懂方式講授。他說，感謝雲嘉南分署辦理自辦職前課程，目前已在柳科找到工作，月薪還比之前多快2萬元。

今在現場另發表創意商品網路行銷班的結訓成果，展現受訓學員透過繪圖軟體應用、影像編修及美編等課程訓練，所製作出一系列作品。

雲嘉南分署長劉邦棟提醒，自辦職前訓練第二期課程受理報名至4月14日止，課程包含自動控制、CNC車床、網路行銷設計、建築空間繪圖及氬銲等，學員不僅免訓練費用，符合就保非自願離職者或特定對象身分，可再申請職訓生活津貼6至12個月，歡迎15歲以上失(待)業者及轉業民眾報名，詳細開課內容可查詢雲嘉南分署官網 (https://yct168.wda.gov.tw)。

創意商品網路行銷班結訓作品展示。記者謝進盛／攝影
創意商品網路行銷班結訓作品展示。記者謝進盛／攝影
而自動控制職前班的謝明融分享參加職訓後薪水大增。記者謝進盛／攝影
而自動控制職前班的謝明融分享參加職訓後薪水大增。記者謝進盛／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今舉辦自辦職前訓練招生記者會，鼓勵待業者參訓習得一技之長。記者謝進盛／攝影
勞動部勞動力發展署雲嘉南分署今舉辦自辦職前訓練招生記者會，鼓勵待業者參訓習得一技之長。記者謝進盛／攝影

憂鬱症 勞動部

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