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影／又一座被拆 當年的暖心陸橋 將以紀念碑形式留愛人間

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮承恩陸橋橋齡已44年，陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮承恩陸橋橋齡已44年，陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。黃于凡／攝影

雲林縣斗南承恩陸橋橋齡44年，已逾法定使用年限，且使用率低將拆除。今西岐、北銘2個社區發展協會共同舉辦「斗南承恩陸橋紀念方式之公民參與討論」，由亞洲大學助理教授王志華主持，帶領當地居民在老人會運用公民審議方式，決定原址如何改建。

斗南鎮長沈暉勛表示，40多年前的延平路二段（台一線）尚未拓寬，車輛往來頻繁，學生上學險象環生，幸有地方仕紳劉恩章捐款興建承恩人行陸橋，自1978年陸橋啟用後，路口交通事故明顯減少。承恩陸橋陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。

當年，劉恩章因二兒子劉周恩車禍不幸身故，考量中山路與延平路二段往來車輛多，學生上學路上危險，於是將身故理賠金捐出，並籌措相關經費，配合當時公共政策建造了承安陸橋。

沈暉勛說，不只橋齡超過法定40年限，陸橋使用率低、踏階高度過低、老舊影響市容，也是考慮因素，7年前與相關單位會勘評估，並召集地方開協調會，認為可讓陸橋成為鎮民心中的歷史回憶，遂報請縣府拆除。

王志華說明，陸橋拆除由內政部營建署提升道路品質計畫補助，將增設人行道，並建立明確人行動線。社會課長盧瓊枝今下午開票統計，共有180人參與投票，其中改立紀念碑90票最多，建故事紀念牆85票次之，其他1票，廢票4票。

斗南鎮老人會理事沈錦成表示，家住陸橋旁，平時飯後都會爬陸橋運動，已成例行公事，要把陸橋拆掉心中難免不捨，但每天只剩2、3人會使用陸橋，願意尊重多數人意見，希望斗南鎮變得更好。

雲林縣斗南鎮承恩陸橋橋齡已44年，陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮承恩陸橋橋齡已44年，陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮承恩陸橋橋齡已44年，陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮承恩陸橋橋齡已44年，陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮今在老人會辦理斗南承恩陸橋紀念方式之公民參與討論，由紀念碑90票勝出。黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮今在老人會辦理斗南承恩陸橋紀念方式之公民參與討論，由紀念碑90票勝出。黃于凡／攝影

人行道 雲林

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