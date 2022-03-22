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影／又一座被拆 當年的暖心陸橋 將以紀念碑形式留愛人間
雲林縣斗南承恩陸橋橋齡44年，已逾法定使用年限，且使用率低將拆除。今西岐、北銘2個社區發展協會共同舉辦「斗南承恩陸橋紀念方式之公民參與討論」，由亞洲大學助理教授王志華主持，帶領當地居民在老人會運用公民審議方式，決定原址如何改建。
斗南鎮長沈暉勛表示，40多年前的延平路二段（台一線）尚未拓寬，車輛往來頻繁，學生上學險象環生，幸有地方仕紳劉恩章捐款興建承恩人行陸橋，自1978年陸橋啟用後，路口交通事故明顯減少。承恩陸橋陪伴當地人多年，是鎮民心中的重要記憶，但現因學生由家長接送，而愈來愈少人使用。
當年，劉恩章因二兒子劉周恩車禍不幸身故，考量中山路與延平路二段往來車輛多，學生上學路上危險，於是將身故理賠金捐出，並籌措相關經費，配合當時公共政策建造了承安陸橋。
沈暉勛說，不只橋齡超過法定40年限，陸橋使用率低、踏階高度過低、老舊影響市容，也是考慮因素，7年前與相關單位會勘評估，並召集地方開協調會，認為可讓陸橋成為鎮民心中的歷史回憶，遂報請縣府拆除。
王志華說明，陸橋拆除由內政部營建署提升道路品質計畫補助，將增設人行道，並建立明確人行動線。社會課長盧瓊枝今下午開票統計，共有180人參與投票，其中改立紀念碑90票最多，建故事紀念牆85票次之，其他1票，廢票4票。
斗南鎮老人會理事沈錦成表示，家住陸橋旁，平時飯後都會爬陸橋運動，已成例行公事，要把陸橋拆掉心中難免不捨，但每天只剩2、3人會使用陸橋，願意尊重多數人意見，希望斗南鎮變得更好。
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