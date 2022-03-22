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緬懷全台最資深代書遺風 退休老師編撰贈校盼傳承

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
善化國小校長黃莉雯（右）說，「松鶴雲高－孫江淮先生的風姿」一書，將放在校內圖書館供學生借閱。記者謝進盛／攝影
善化國小校長黃莉雯（右）說，「松鶴雲高－孫江淮先生的風姿」一書，將放在校內圖書館供學生借閱。記者謝進盛／攝影

緬懷地方聞人孫江淮，生前無私奉獻地方，文史工作者、台南市善化國中退休老師賴哲顯編撰「松鶴雲高－孫江淮先生的風姿」一書，今捐贈給善化區七所國小，希望學生閱讀，緬懷孫江淮的事蹟，長大後也能關懷地方、投身公益。

橫跨兩世紀的孫江淮，2013年2月25病故於成大醫院，享耆壽112歲。孫日據昭和年間就通過當時台南州第一屆司法代書人考試，在善化開代書館，曾是全台最資深代書，還創立了善化商工協會，生平熱愛文史，從日據時收藏許多珍貴史料、街景照片。

中研院台灣史研究所研究員林玉茹還曾花了1年半完成孫江淮口述歷史，出版「代筆書、商人風」一書，孫生前還無私將畢生收藏30多箱文書、1700多張照片，捐給中研院。

賴哲顯在孫江淮生前的最後十年常陪伴在旁，知悉生活作息，賴說，孫江淮真的落實「活到老學到老」，105歲時開始學習書法，每天5點就起床練字，孫江淮人生最後的幾年，自己幾乎每天都前來陪伴，對孫江淮的人格風骨也相當敬佩。

賴哲顯收集孫江淮生前的照片與相關事蹟，編撰「松鶴雲高」一書來緬懷，今上午在善化國小舉辦新書發表儀式，並將書本捐贈給善化區7所國小，善化國小由校長黃莉雯代表接受。

黃莉雯說，孫江淮是善化國小第10屆畢業校友，「松鶴雲高－孫江淮先生的風姿」一書，將放在校內圖書館供學生借閱，希望讓學生認識這位大學長一生，也學習其人格與風骨，長大有能力後回饋地方。

孫江淮生前英姿。圖／善化國小提供
孫江淮生前英姿。圖／善化國小提供
緬懷地方聞人孫江淮生前無私奉獻地方，文史工作者、台南市善化國中退休老師賴哲顯編撰「松鶴雲高－孫江淮先生的風姿」一書，今捐贈給善化區七所國小。記者謝進盛／攝影
緬懷地方聞人孫江淮生前無私奉獻地方，文史工作者、台南市善化國中退休老師賴哲顯編撰「松鶴雲高－孫江淮先生的風姿」一書，今捐贈給善化區七所國小。記者謝進盛／攝影

台南 中研院

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