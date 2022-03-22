比美五星級飯店 台南市這些市場公廁翻新走「文旅風」

台南市傳統市場是很多台南美食的發源地，逛市場不只是市民日常採買，也有越來越多觀光客到市場探訪美食，台南市公有市場全台第一，加上公民有市場及攤集區合計一百多處，但市場廁所多半老舊潮濕昏暗，民眾視為畏途也影響觀光客對城市的印象，市府近年來加強市場公廁翻新，標榜以「文旅風」進行改造，去年投入千萬更新9處公有市場廁所及獎勵5間民有市場廁所更新，讓民眾驚艷「比美五星級飯店的廁所」。

經發局市場處配合環保局計畫，向環保署申請廁所整修經費，進行市場廁所馬桶、小便斗、隔間、天花板、牆壁、地板、門窗及管線等更新，去年完工的有公有市場六甲、白河、東菜市、歸仁、第1小康、善化、和順、西港、大內、麻豆市三、佳興及鹽水共9處，今年續爭取千萬進行9間公有市場廁所翻新。

市場處表示，台南市擁有全台最多公有市場，更有日治時代的百年歷史的菜市仔，台南小吃美食多是從市場發跡，也吸引很多觀光客來朝聖，近年來進行市場通風、排水、地板，燈光、環境整潔等硬體更新及公廁優化，但仍要保有美好人情味，因為這是絕對無可取代的。

台南市府以補助方式協助民有市場改善市場公共廁所之環境衛生、性別友善、親子廁所、節能或無障礙空間等必要設施，補助金額不得超過公廁改善計畫經費百分之50，並以50萬為上限，藉由公私協力的力量一同創造更舒適的如廁環境。

民有市場去年完成利南、小北、和緯、永強、後甲共5處。今年編列500萬元預算比去年250萬多出一倍，要獎勵10間民有市場翻新，目前開始受理申請預計到5月10日收件截止，鼓勵業者踴躍申請。