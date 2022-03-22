大埔藝術節26日開跑 水上音樂會視覺聽覺饗宴超吸睛

第2屆大埔藝術節以「展翅」為題，3月26至27日於大埔湖濱公園展開，13組嘉義藝文團體接力登場。本次亮點「水上音樂會－鳴響」，將在釣魚平台搭建舞台，搭配6位音樂家和1位舞者再上演出，為遊客帶來視覺和聽覺饗宴。

大埔藝術節26日下午2點開始，與13組嘉義藝文團體合作，以音樂及舞蹈描繪關於「展翅」的豐富想像，包含雯翔舞團、嘉義市交響樂團、不可無料劇場、阮劇團、長義閣掌中劇團、和平社區大埔愛樂弦樂團等將接力演出至晚上9點。

此次亮點「水上音樂會－鳴響」，26日下午4點到5點登場，主辦方將在曾文水庫釣魚平台搭建水上舞台，編曲以黑鳶鳴叫聲為底、嘉義歌謠「一隻鳥仔」為題，由竹笛、古箏、笙、胡琴、琵琶、大提琴等6位音樂家演奏，搭配職業舞者，呈現山水自然之美，聽眾能四面環湖聽管弦樂餘音繞梁，一覽曾文水庫水波山色，但因需遊艇接駁，限量120席。

27日上午7點到11點，有「晨光音樂會」、「瑜珈&社區小旅行」、「新馬戲表演」、「奇美曼陀林樂團－A團小組」演出，觀眾可輕鬆圍坐周邊，享受大自然與藝術美好。

今天上午嘉義縣府記者會，副縣長劉培東和大埔鄉長吳明勳等出席，主持人朗誦詩人渡也多年前的創作「大埔展翅」，劉培東致贈蕭吉川老師所書「展翅」墨寶給大埔鄉長吳明勳，預祝藝術節「展翅高飛」。

吳明勳指出，此次增加雙主場，首次在曾文水庫上展開水上音樂會，同時要維護生態需克服很多困難，感謝縣府及西拉雅風景區的全力協助。劉培東說，大埔純樸小鎮風情讓人印象深刻，以往的發展較慢，但最近開始在觀光、產業、生態建立主軸，期待民眾來大埔參與藝術節。