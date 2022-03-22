快訊

東航客機直線墜毀…機上是否有台灣人？國台辦回應

台電員工刺死女包商 兇嫌為前「3冠王」棒球國手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今世界水資源日 卻見二仁溪有毒電子廢棄物持續被沖出

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市二仁溪底被沖出的電子廢棄物及廢電纜，暴露在河畔。記者鄭惠仁／翻攝
台南市二仁溪底被沖出的電子廢棄物及廢電纜，暴露在河畔。記者鄭惠仁／翻攝

今天是世界水資源日，台南社大環境行動小組長期勘查、記錄二仁溪廢棄物，推動台南地區河流守護志工的培力及社群連結，但也常發現早年掩埋在溪底的電子廢棄物被水流沖出，暴露在河畔，期待已說好幾年的徹底整治二仁溪諾言能實現。

台南社大環境行動小組表示，二仁溪經過多次的汙染挖除及整治，已挖除了大量的廢棄物及有毒物質，但目前仍有3個區塊有明顯的電子廢棄物未挖除。其中位於二仁溪橋下的部分廢棄物，雖有用水泥做表面阻隔，其它兩處暴露的電子廢棄物多年仍未清除，至今不斷受溪水及雨水的沖刷，重金屬、戴奧辛等有害物質進入河流、地下水及海洋，或沉積在底泥，持續對環境及生物造成危害，最終也將影響大家的飲食健康。

二仁溪台南市仁德、灣裡及高市茄萣段早年是廢五金產業的聚集地，河岸直接露天燃燒電纜線並被大量棄置電子及五金廢棄物，廢酸更直接排放到河流，使二仁溪成為重度汙染河川。社大環境行動小組表示2008年以來花了超過20億清理，根據六河局2021年的調查，仍有有害廢棄物7627噸、土壤夾雜印刷電路廢料等1萬8733噸，清除經費約14億元。

目前六河局正進行河堤景觀工程，今年將完成，但2019年就說要清除廢棄物的進度依然牛步，只重視表面的美觀，卻不優先將經費及時間投入最根本的河流汙染改善，是本末倒置。近期又因國內事業廢棄物處理量能不足，處理費持續高漲，政府緩慢的決策過程只會讓通過預算所能清除的量大量減少，拖得越久費用越貴的嚇人。

台南社大環境行動小組指出，二仁溪水質雖逐漸在改善，已從重度汙染降至中度汙染，但仍是台灣汙染較嚴重的河川，從高雄舢筏協會所認養的白砂崙濕地成為拍攝彈塗魚、招潮蟹及水鳥的熱門景點就可看出，唯有將汙染的廢棄物移除，才能讓二仁溪恢復原本的生命力，呼籲水利署第六河川局及相關環保單位盡速清除埋在溪底的電子廢棄物及有毒物質。

第六河川局表示，持續爭取經費分工，希望能早日整治仍埋在溪底的電子、印刷廢料等廢棄物。

廢棄物 台南 水資源

延伸閱讀

翻轉廢棄鳳梨莖葉 嘉義大學廢料再利用價值再提升

戀楝台江十六寮 台南社大師生記錄楝樹繪製數位地圖

影／果園竟變垃圾場 南投警緝凶揪載運駕駛送辦

南投農地暗夜遭倒35噸廢棄物毀果樹 警揪載運駕駛

相關新聞

解決木棉花棉絮 台南首度出動無人機噴藥急喊停

春暖花開，台南市木棉綻放火紅花朵，形成美麗的畫面，但開花後棉絮種子常常造成民眾困擾，工務局今年原本首度要出動無人機噴藥，...

今世界水資源日 卻見二仁溪有毒電子廢棄物持續被沖出

今天是世界水資源日，台南社大環境行動小組長期勘查、記錄二仁溪廢棄物，推動台南地區河流守護志工的培力及社群連結，但也常發現...

科技翻轉古都！ 台南AI不只管交通、智慧防疫也建大功

台南市政府以「文化古都智慧新城」為主題，參加今起在台北南港展覽2館的「2022智慧城市展」，內容涵蓋智慧交控系統、智慧停...

宏碁智通布局智慧停車充電柱服務 台南首發上線

2022智慧城市展今（22）日開幕，宏碁智通在智慧城市展中展示「智慧停車充電柱及智匯桿」，透過智慧城市展台北、高雄雙主場...

影／黃偉哲赴立院宣傳台灣國際蘭展

睽違兩年的「台灣國際蘭展」即將於3月26日到4月5日重磅回歸，台南市長黃偉哲今率隊赴立法院舉行記者會，與多位立委站台一起...

清明祭祀 台南便利送推「拜拜優惠組合包」滿5百打7折

清明節即將到來，為了讓市民朋友提早為清明祭祀做準備，台南便利送即將於3月23日推出「清明節線上專區-拜拜優惠組合包」，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。