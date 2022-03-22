今世界水資源日 卻見二仁溪有毒電子廢棄物持續被沖出

今天是世界水資源日，台南社大環境行動小組長期勘查、記錄二仁溪廢棄物，推動台南地區河流守護志工的培力及社群連結，但也常發現早年掩埋在溪底的電子廢棄物被水流沖出，暴露在河畔，期待已說好幾年的徹底整治二仁溪諾言能實現。

台南社大環境行動小組表示，二仁溪經過多次的汙染挖除及整治，已挖除了大量的廢棄物及有毒物質，但目前仍有3個區塊有明顯的電子廢棄物未挖除。其中位於二仁溪橋下的部分廢棄物，雖有用水泥做表面阻隔，其它兩處暴露的電子廢棄物多年仍未清除，至今不斷受溪水及雨水的沖刷，重金屬、戴奧辛等有害物質進入河流、地下水及海洋，或沉積在底泥，持續對環境及生物造成危害，最終也將影響大家的飲食健康。

二仁溪台南市仁德、灣裡及高市茄萣段早年是廢五金產業的聚集地，河岸直接露天燃燒電纜線並被大量棄置電子及五金廢棄物，廢酸更直接排放到河流，使二仁溪成為重度汙染河川。社大環境行動小組表示2008年以來花了超過20億清理，根據六河局2021年的調查，仍有有害廢棄物7627噸、土壤夾雜印刷電路廢料等1萬8733噸，清除經費約14億元。

目前六河局正進行河堤景觀工程，今年將完成，但2019年就說要清除廢棄物的進度依然牛步，只重視表面的美觀，卻不優先將經費及時間投入最根本的河流汙染改善，是本末倒置。近期又因國內事業廢棄物處理量能不足，處理費持續高漲，政府緩慢的決策過程只會讓通過預算所能清除的量大量減少，拖得越久費用越貴的嚇人。

台南社大環境行動小組指出，二仁溪水質雖逐漸在改善，已從重度汙染降至中度汙染，但仍是台灣汙染較嚴重的河川，從高雄舢筏協會所認養的白砂崙濕地成為拍攝彈塗魚、招潮蟹及水鳥的熱門景點就可看出，唯有將汙染的廢棄物移除，才能讓二仁溪恢復原本的生命力，呼籲水利署第六河川局及相關環保單位盡速清除埋在溪底的電子廢棄物及有毒物質。

第六河川局表示，持續爭取經費分工，希望能早日整治仍埋在溪底的電子、印刷廢料等廢棄物。