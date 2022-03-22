解決木棉花棉絮 台南首度出動無人機噴藥急喊停

春暖花開，台南市木棉綻放火紅花朵，形成美麗的畫面，但開花後棉絮種子常常造成民眾困擾，工務局今年原本首度要出動無人機噴藥，但農委會動植物防疫檢疫局認為藥劑安全有疑慮，工務局已緊急喊停，將再與學者專家研議使用適合及符合規定的藥劑。

台南打造城市花海，全市有多條知名木棉花道，吸引民眾拍照，但美景過後的落花及棉絮也引發民怨，甚至造成過敏。

過去10年工務局每年木棉花季末期約在3月底，在市區東豐路、海安路、府前路、開元振興公園、巴克禮公園等處都是用人工採果或噴藥方式解決棉絮問題，因須動用吊車及封路等，為提高噴藥作業之安全性及專業性，今年首次計畫採用無人機噴藥方式取代傳統人力噴藥。

工務局先前在開元路振興公園試噴，比起傳統的人力噴藥方式，無人機噴藥工作效率更高，人員操作時也不用暴露在高濃度的農藥環境內，大幅提升工作人員的安全性；且藥劑由上往下噴灑，並利用螺旋槳產生的下行氣流提高藥劑效果，還能節省用水量及藥劑量等優點。

無人機目前已廣泛應用在農田噴藥，不只節省人力，範圍也比更大、更廣。今年工務局首次規畫使用，不過還沒正式上路，農委會以藥物安全有顧慮，要求重新評估。

工務局說，無人機先喊停，但配合花季今年有提早落花現象，目前持續以人工噴藥中，降低棉絮民怨問題。未來以無人機施作時，會申請合法的空域及做好人車管制。