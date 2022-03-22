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解決木棉花棉絮 台南首度出動無人機噴藥急喊停

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市木棉花海很美但落花和棉絮問題很傷腦筋。記者吳淑玲／攝影
台南市木棉花海很美但落花和棉絮問題很傷腦筋。記者吳淑玲／攝影

春暖花開，台南市木棉綻放火紅花朵，形成美麗的畫面，但開花後棉絮種子常常造成民眾困擾，工務局今年原本首度要出動無人機噴藥，但農委會動植物防疫檢疫局認為藥劑安全有疑慮，工務局已緊急喊停，將再與學者專家研議使用適合及符合規定的藥劑。

台南打造城市花海，全市有多條知名木棉花道，吸引民眾拍照，但美景過後的落花及棉絮也引發民怨，甚至造成過敏。

過去10年工務局每年木棉花季末期約在3月底，在市區東豐路、海安路、府前路、開元振興公園、巴克禮公園等處都是用人工採果或噴藥方式解決棉絮問題，因須動用吊車及封路等，為提高噴藥作業之安全性及專業性，今年首次計畫採用無人機噴藥方式取代傳統人力噴藥。

工務局先前在開元路振興公園試噴，比起傳統的人力噴藥方式，無人機噴藥工作效率更高，人員操作時也不用暴露在高濃度的農藥環境內，大幅提升工作人員的安全性；且藥劑由上往下噴灑，並利用螺旋槳產生的下行氣流提高藥劑效果，還能節省用水量及藥劑量等優點。

無人機目前已廣泛應用在農田噴藥，不只節省人力，範圍也比更大、更廣。今年工務局首次規畫使用，不過還沒正式上路，農委會以藥物安全有顧慮，要求重新評估。

工務局說，無人機先喊停，但配合花季今年有提早落花現象，目前持續以人工噴藥中，降低棉絮民怨問題。未來以無人機施作時，會申請合法的空域及做好人車管制。

農業局表示，無人機代噴藥上路後都有相關法規，運作上也已經上軌道，目前台南市登記合法飛手有53位，必須雇用有合法飛行執照的業者，另使用藥劑也必須符合公告使用的項目，工務局這次要噴用的藥劑，並非公告可以使用在木棉樹上，牽涉到用藥安全，以及噴藥擴散的範圍是否影響到住家和民眾，都是必須列入考量的。

台南市工務局原計畫以無人機噴藥讓木棉花提前落果解決棉絮問題，農委會認為藥劑有問題，已緊急喊停。圖／工務局提供
台南市工務局原計畫以無人機噴藥讓木棉花提前落果解決棉絮問題，農委會認為藥劑有問題，已緊急喊停。圖／工務局提供
台南市木棉花海很美但落花和棉絮問題很傷腦筋。記者吳淑玲／攝影
台南市木棉花海很美但落花和棉絮問題很傷腦筋。記者吳淑玲／攝影
台南市木棉花海很美但落花和棉絮問題很傷腦筋。記者吳淑玲／攝影
台南市木棉花海很美但落花和棉絮問題很傷腦筋。記者吳淑玲／攝影

台南 農委會

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