科技翻轉古都！ 台南AI不只管交通、智慧防疫也建大功

台南市政府以「文化古都智慧新城」為主題，參加今起在台北南港展覽2館的「2022智慧城市展」，內容涵蓋智慧交控系統、智慧停車、智慧公車、智慧治理與智慧防疫等展區，展現台南市智慧城市發展成果，歡迎全國民眾一同來閱覽台南文化古都蛻變智慧新城的風貌。

市長黃偉哲表示，台南市為民眾喜愛的旅遊聖地，觀光人潮眾多，加上時常舉辦廟會遶境、文化節慶活動，解決假日期間的交通壅塞問題，一直是台南市府相當重視的議題。

台南市政府從2019年起結合智慧科技，打造全國首座的「大台南智慧交通中心」，積極導入AI辨識技術應用於交通管理，耗時兩年完成中西區智慧路網動態號誌系統的升級，導入雲端資訊蒐集與分析等技術，透過交通中心計算道路壅塞程度，自動調整號誌秒數，輔以系統壅塞告警，協助監控人員掌握道路狀況，加快道路車流效率，該專案並榮獲台北電腦公會「智慧創新應用獎」肯定。

黃偉哲指出，台南市致力於發展智慧交控系統，首創建構無人機空拍影像AI辨識模組，導入智慧號誌系統，運用無人機的機動性，提升大型活動的交通疏運能力，另外，全國首創整合緊急車輛與公車的優先號誌系統，可兼顧特殊車種的優先性及車流效率。

智慧停車管理的部分，台南的「智慧停車柱」目前己建置完成2000席，今年將持續建置第二代的智慧停車柱2000席，因應全球電動車興起，第二代智慧停車柱將有60套整合充電樁、停車充電一次搞定的功能，車主可以一鍵按鈕取得電子票證，在感應區扣款，完成現場即時繳款，並提供多元支付繳費方式。

黃偉哲說，在城市治理的部分，台南市建置城市動態影像AI感知平台與城市智慧巡檢系統，利用即時影像、動態分析等技術，輔助智慧防疫應用，捕捉路況與交通數據，並且透過UAV多維度成像拍攝與AI化監測資訊彙整，輔助追查違章建築與偵測橋梁結構損傷。

研考會主委戴偉峻也說，因應Covid-19疫情，AI感知平台推出社交距離、口罩配戴偵測等防疫應用，為城市治理提供強而有力的支援，打造與疫情共存的智慧生活模式。此外，台南市在文化首都的基礎上，積極整合跨領域數位資源，除了提供台南打疫苗、AI登革熱防疫等服務，也與產學界合作投入快篩證明平台開發，期待藉由運用AI辨識判別篩檢結果，強化政府防疫戰線，展現運用數位科技快速回應防疫需求的價值，「用科技翻轉古城」。

交通局長王銘德表示，近三年來唯一獲得財政部金擘獎最高榮耀的「智慧路邊停車計費系統」，透過APP及路側牌面，提供市民即時車位整合資訊，路邊停車變得更聰明、更方便，目前「智慧路邊停車格位」總計8400席，智慧化比率占全市路邊收費停車格位70%，高居全國之冠，並繼續朝100%智慧化的目標邁進。