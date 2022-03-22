受俄烏戰爭影響 台南防空避難設施列入里鄰疏散地圖

為提升區級防災救人員能夠及時更新里鄰疏散避難地圖，台南市昨天在永華災害應變中心，開班防災地圖與防災看板說明與製作教育訓練課程。近來俄烏戰爭影響全球局勢變化，課程中也將防空避難設施，列入防災避難防災看板更新重要項目。

台南市政府為提升區公所區級防救災能力，召集防災承辦人製作、更新防災避難地圖、防空避難設施等，強化民眾明瞭周遭避難地點所在發揮災時應變效能。

由於全球暖化所引起的極端氣候引起各類災害如颱洪、地震等災害規模幅度有增大趨勢，型態也變得更加難以預測，對民眾生活影響日趨嚴峻。

台南市有木屐寮斷層、六甲斷層、觸口斷層、左鎮斷層、新化斷層、後甲里斷層及口宵里斷層7條斷層分布及鑑於921、0206地震造重大傷害。市政府陸續建置災害潛勢分析圖資、防救災資源圖資、里鄰疏散避難地圖，2018年更新632幅、2019年更新1298幅、2020年更新1298幅，2021年更新1298幅，且完成設置避難收容處所數達每區人口數1/10以上收容人數量。

課程聘請成大防災研究中心工程師廖菀辰、翁傑軒、陳郁茹講授，授課內容以Gddgle Earth及Google Map的底圖配合基本圖層建構，將里鄰疏散避難地圖標示結合疏散避難方向、避難收容處所、當地重要建物或地標及災害處理單位等資訊繪製於基本圖層上。

市長黃偉哲說，市府團隊包含第一線的區公所永遠與民眾永遠站在一起，防救工作是無時無刻、全年無休的服務，希望平時做好減災準備，面對各種災害來臨的突發狀況，呼籲全體市民你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。