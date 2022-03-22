快訊

歲月是把刀！9位地方首長年輕照曝 眾人指這位最驚艷：沒出道可惜

大學繁星推薦放榜 上午9時開放網路查詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

受俄烏戰爭影響 台南防空避難設施列入里鄰疏散地圖

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市政府為提升區公所區級防救災能力，召集防災承辦人製作、更新防災避難地圖、防空避難設施，強化民眾明瞭周遭避難地點，發揮災時應變效能。記者黃宣翰／翻攝
台南市政府為提升區公所區級防救災能力，召集防災承辦人製作、更新防災避難地圖、防空避難設施，強化民眾明瞭周遭避難地點，發揮災時應變效能。記者黃宣翰／翻攝

為提升區級防災救人員能夠及時更新里鄰疏散避難地圖，台南市昨天在永華災害應變中心，開班防災地圖與防災看板說明與製作教育訓練課程。近來俄烏戰爭影響全球局勢變化，課程中也將防空避難設施，列入防災避難防災看板更新重要項目。

台南市政府為提升區公所區級防救災能力，召集防災承辦人製作、更新防災避難地圖、防空避難設施等，強化民眾明瞭周遭避難地點所在發揮災時應變效能。

由於全球暖化所引起的極端氣候引起各類災害如颱洪、地震等災害規模幅度有增大趨勢，型態也變得更加難以預測，對民眾生活影響日趨嚴峻。

台南市有木屐寮斷層、六甲斷層、觸口斷層、左鎮斷層、新化斷層、後甲里斷層及口宵里斷層7條斷層分布及鑑於921、0206地震造重大傷害。市政府陸續建置災害潛勢分析圖資、防救災資源圖資、里鄰疏散避難地圖，2018年更新632幅、2019年更新1298幅、2020年更新1298幅，2021年更新1298幅，且完成設置避難收容處所數達每區人口數1/10以上收容人數量。

課程聘請成大防災研究中心工程師廖菀辰、翁傑軒、陳郁茹講授，授課內容以Gddgle Earth及Google Map的底圖配合基本圖層建構，將里鄰疏散避難地圖標示結合疏散避難方向、避難收容處所、當地重要建物或地標及災害處理單位等資訊繪製於基本圖層上。

市長黃偉哲說，市府團隊包含第一線的區公所永遠與民眾永遠站在一起，防救工作是無時無刻、全年無休的服務，希望平時做好減災準備，面對各種災害來臨的突發狀況，呼籲全體市民你我齊手防災，讓災害來臨時讓損害降至最低。

台南 地震 俄烏戰爭

延伸閱讀

俄烏戰爭衝擊外銷程度 本月顯現

外資唱旺海運 喊買長榮

戰爭惡化亞歐物流瓶頸

海外股票ETF 跌深反彈

相關新聞

受俄烏戰爭影響 台南防空避難設施列入里鄰疏散地圖

為提升區級防災救人員能夠及時更新里鄰疏散避難地圖，台南市昨天在永華災害應變中心，開班防災地圖與防災看板說明與製作教育訓練...

就想「蘭」住你 國際蘭展推住宿送限量蘭花小盆栽

台灣國際蘭展將在3月26日至4月5日舉行，展期橫跨至兒童節連假結束，台南市觀光旅遊局準備了550盆蘭花小盆栽，參觀民眾只...

嘉義縣府政府培訓新媒體達人 成果展充滿亮點

嘉義縣政府昨舉辦「新媒體達人培訓課程－影片評選頒獎典禮暨成果發表會」，參加者來自非營利組織、品牌行銷工作者、業務人員、大...

跑攤脫罩 陳明文挨罰1.5萬

嘉義婚宴確診案再擴大，立委陳明文遭嘉義縣議員爆料，前晚跑攤時竟脫口罩致詞。陳事後在臉書向社會大眾致歉，表示願意受罰；嘉義...

垂楊國小80歲 種20楊柳樹

嘉義市垂楊路早年「未加蓋」時，中間排水加上兩岸楊柳垂蔭，景象不復見，以楊柳命名的垂楊國小慶祝創校80周年，昨天包括市長黃...

台南四鯤鯓魚塭種電 土方惹議

台南市南區四鯤鯓有大片紅樹林魚塭申請填土，要做漁電共生，但未過關就填土被告發，也被檢舉土方有問題，農業局會同相關局處勘查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。