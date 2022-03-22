就想「蘭」住你 國際蘭展推住宿送限量蘭花小盆栽

台灣國際蘭展將在3月26日至4月5日舉行，展期橫跨至兒童節連假結束，台南市觀光旅遊局準備了550盆蘭花小盆栽，參觀民眾只要憑今年1月1日至4月5日住宿台南的發票等證明，即可至會場內觀旅局服務台兌換蘭花小盆栽。

觀旅局表示，每日限量兌換50盆，單筆未滿2000元1盆，2000元以上2盆，每人每日最多2盆，數量有限，送完為止。

市長黃偉哲表示，全世界有3分之1蘭花產自台灣，而台灣有2分之1的蘭花產自台南，今年的台灣國際蘭展睽違兩年後盛大展開，不僅有新品種蘭花的開發，新的會場布置概念，展覽以「蘭花」花語向世界期許和平、帶來幸福平安之意義、「5個科技」包含了「蘭宇宙」打造文化與科技聲光融合的氣氛以及「7個區域」，其中「主題館」以人們熟知的童話奇幻故事為原型，用繽紛多樣的蘭花進行創作，進入展區的參觀者，快來台南進行一連串的賞蘭花精彩之旅。

3至4月是台南花季，除了蘭展，還有西港的花旗木、學甲的蜀葵花、烏山頭的櫻花，再加上各地的活動，至少要玩3天才夠，今年就讓台灣國際蘭展「蘭」「住」你。

觀旅局另彙整了55間業者配合在蘭展期間提出優惠，包含住宿、伴手禮、租車、景點、團體旅遊等超值方案，只要憑蘭展門票或購票相關證明就可享有消費優惠，還有9家旅行社規畫了31條遊程供民眾報名參加。蘭展週邊也有許多順遊景點，如台糖烏樹林園區、後壁菁寮老街(無米樂、俗女村)、白河關子嶺風景區、東山咖啡龍眼乾、鹽水橋南老街、八角樓等都很適合漫遊品味。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，今年推出的住宿台南送蘭花小盆栽活動，準備贈送的品種是蝴蝶蘭，因為蝴蝶蘭的花朵像是空中飛舞的蝴蝶，所以有一種蝴蝶蘭的花語說法是「幸福向你飛來」，希望全球能夠趕快走出疫情、迎向幸福。

台南旅遊網

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