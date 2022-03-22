嘉義縣府政府培訓新媒體達人 成果展充滿亮點
嘉義縣政府昨舉辦「新媒體達人培訓課程－影片評選頒獎典禮暨成果發表會」，參加者來自非營利組織、品牌行銷工作者、業務人員、大專院校及研究所學生等嘉義青年，為先前學員於為期兩周培訓課程中的努力成果畫下完美句點，副縣長劉培東與民視新聞副理蕭慧芬與會頒獎。
新媒體課程邀請業界知名講師，包括Yahoo TV、民視新聞、台新銀行公益慈善基金會、公益團體自律聯盟、讓狂人飛等新媒體領域專家，由淺入深教導提案企劃、網路行銷、影片製作2大方向，學習新媒體製作心法，引導學員行銷自我。
主辦單位昨辦影片評選頒獎典禮暨成果發表，第1名由虎尾科技大學休閒遊憩系學生沈俊澔、楊士霈拿下，他們透過詼諧新聞採訪調查解惑網傳嘉義人對交趾陶的認知，讓觀賞者從影片認識嘉義特色工藝文化交趾陶，藉此推廣「新港板陶窯工藝園區」。
沈俊澔分享，原本選題材是先考慮大家對嘉義的印象有什麼，調查後發現大家幾乎都想到雞肉飯，經考慮才轉而從文化領域下手，以交趾陶為主題，用街訪方式詢問民眾，再親自前往板陶窯工藝園區深入拍攝介紹。
沈俊澔說，他們都不是本科系生，腳本、企劃、拍攝、剪輯都是從零開始，本身就對自媒體有興趣，到培訓課程學到很多觀念知識，最後用自媒體作品呈現想法，雖不完美但下次若有機會想再嘗試更多。
評選老師蕭慧芬指出，第1名作品細緻企劃也很好，腳本從頭到尾都充滿亮點，凸顯嘉義特色，絕無冷場；現在是影像的時代，只要有手機人人可拍片，課程設計很棒，不只教學員怎麼拍，也教行銷，對縣府推廣嘉義或學員自我精進都是雙贏。
劉培東說，新媒體應用是時代趨勢，每個人心裡都有些美好想分享，尤其紀錄、挖掘嘉義這個美好的環境，過程就需要很多學習，這次課程共9堂，都是媒體界的知名達人傳授技巧，成果有目共睹，希望學員把成果帶回去，繼續傳達美好的事物。
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