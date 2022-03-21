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未登記工廠申請納管今截止 南市申請納管逾100％

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
未登記工廠申請納管今最後期限，南市申請納管率逾100％。圖／經發局提供
未登記工廠申請納管今最後期限，南市申請納管率逾100％。圖／經發局提供

未登記工廠申請納管本月19日截止，因假日順延至今下午5點，台南市政府經發局說，依中央列管南市未登記工廠2845家，經統計資料顯示，扣除非屬工廠規範或已關廠等計581家，應納管2264家，目前已輔導收件納管件數共2683家，申請納管率118％，已核准納管已有903家，持續審核中。

經發局說，依「工廠管理輔導法」，2016年5月20日前於農地設立的工廠，符合低汙染條件便可辦理「特定工廠登記」，依規定應於今年3月19日前提出申請，惟遇假日順延至今日截止。

為輔導並協助業者提出納管申請，自2020年迄今共辦理25場說明會，並持續免費提供專業輔導團電話諮詢及現地輔導服務，同時亦於今年1月下旬結合區公所，就近訪查及輔導其轄區內列管未登記工廠業者，積極協助業者辦理納管相關作業，後續將持續派員進行稽查，如發現新設違章工廠或為申請納管者，將依法進行斷水斷電作業。

經發局長陳凱凌說，初步審查申辦納管業者中，有些非屬工廠範圍，例如倉庫、倉儲等相關業者均有送件申請，後續將持續待釐清並請其補正加工製造證明，經發局會速審及輔導業者補正資料，另如屬未登記工廠無申辦納管者，後續也會配合經濟部指示，命令停工，如未停工則處以斷水電處分。

未登記工廠申請納管今最後期限，南市申請納管率逾100％。圖／經發局提供
未登記工廠申請納管今最後期限，南市申請納管率逾100％。圖／經發局提供

台南 水電

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