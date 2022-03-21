台南性別教育很特別 聊天機器人讓性別暴力OUT

每年3月第4周世台南市的性別平等教育週，教育局今年加碼，首創推出結合Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，融入情境、自我保護影片及求助專區，讓學生透過與機器人聊天的方式，獲得正確自我保護觀念。

台南市長黃偉哲表示，今年性別平等教育周宣導主題特別定調為「防治數位性別暴力」，推出全國首創結合Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，希望以多元活潑的宣導方式加強學生自我保護觀念。機器人可提供有用的訊息，跟如何自保之道，等自己了解後，就願意去撥打專線，讓專人服務；或者是與機器人虛擬的討論，心裡也會好過一點。期待藉此作為，讓台南市的性平事件降到最低讓孩子在健康、安全的環境下受教育，健全人格成長。

教育局長鄭新輝說，近來網路誘拐兒少騙取私密影像或自拍影像遭流傳事件頻傳，更衍生性勒索的情況，所以擇定「防治數位性別暴力」為主題，並透過Messenger的「數位性別暴力OUT」聊天機器人，主動推播認識數位性別暴力、情境式的兒少自我保護影片及求助管道等，以提升學生對於數位性別暴力事件的因應及法律知能，降低成為網路世界受害者的風險。

「數位性別暴力OUT」聊天機器人已同步全面上線，使用聊天機器人並於4月底前填寫回饋意見，還可以抽獎送好禮。「數位性別暴力OUT」聊天機器人入口掃描QR Code後，將Messenger APP開啟，點選「開始使用」就可和機器人聊天。