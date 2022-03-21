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雲縣22優秀社工獲獎！保障社工安全 縣府補助密錄器

聯合報 / 記者黃于凡陳苡葳／雲林即時報導
今（21）日雲林縣長張麗善出席「111年度優良社會工作人員表揚活動」，頒發獎盃給獲獎社工。記者黃于凡／攝影
今（21）日雲林縣長張麗善出席「111年度優良社會工作人員表揚活動」，頒發獎盃給獲獎社工。記者黃于凡／攝影

雲林縣公益彩券盈餘辦理的「111年度優秀社會工作人員表揚活動」，於今（21）日上午在雲林縣綜合社會福利館2樓多功能教室辦理，由縣長張麗善為22名優秀社工頒發獎盃，社會處副處長陳怡君表示，縣府體恤社工辛勞，不但開辦心理諮商，也提供密錄器保障社工安全。

張麗善表示，獲獎社工分三大類共有22人得獎，「資深敬業類」9位、「服務績優類」12位、「熱心服務類」有1位，受獎人都是推動社會福利的重要人員，藉由表揚活動肯定社工工作貢獻與付出。

社會處副處長陳怡君說，社工的工作型態與醫生相似，只要個案一出狀況，就得馬上出門處理，工時長且壓力大。縣府為體恤社工辛勞，除了開辦「社工心理諮商方案」、「親子活動日」讓社工更有能量照顧自己及他人，也提供密錄器保障社工安全。

陳怡君說明，本年度得獎者係由社工專業領域學者專家審查後產生，今年受表揚社工計有22位，資深敬業類：陳韋庭、張玉璇、翁瑞霞、許靜宜、張妤慈、陳淑雅、江婧樺、王秀屏和吳倩雯；服務績優類：陳怡玲、袁夢函、林幸蘭、陳燕萍、林筱葳、林玲貝、洪育蓁、吳奕慧、周家平、陳正軒、吳家紳和洪瑄徽，以及熱心服務類：黃莉雯。

雲林縣私立家扶發展學園社工督導張玉璇，自82年投入社會工作，於早期療育領域耕耘了20幾年，從一開始資源匱乏到多方工作整合逐步建立了本縣的早療工作模式，讓發展遲緩的兒童受到資源協助與教育資源。

雲林縣政府社工師洪瑄徽，推動性別暴力防治社區初級預防工作，輔導4縣鎮27個社區投入初級預防計畫，培植31名社區防暴宣講師，也推動社區發揮主動關懷能量，組成「愛家天使工作隊」深入家戶關懷。

今年度除了本縣22名社工獲獎外，雲林縣政府社會處社工師賴銘璟和謝源忠、世界展望會社工督導林雅娟和蔡明錦、臺灣兒童暨家庭扶助基金會社工員莊芯雅，榮獲全國社會工作專業人員「服務績優類」獎項；雲林縣政府勞動暨青年事務發展處劉麗枝、身心障礙者職業輔導評量員及雲林縣少年輔導委員會幹事陳孟玉獲全國社工「資深敬業獎」，將於3月30日接受衛生福利部表揚。

今（21）日雲林縣長張麗善出席「111年度優良社會工作人員表揚活動」，與雲林家扶中心優秀社工合影。記者黃于凡／攝影
今（21）日雲林縣長張麗善出席「111年度優良社會工作人員表揚活動」，與雲林家扶中心優秀社工合影。記者黃于凡／攝影

社工 雲林 張麗善

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