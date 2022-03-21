雲縣22優秀社工獲獎！保障社工安全 縣府補助密錄器

由雲林縣公益彩券盈餘辦理的「111年度優秀社會工作人員表揚活動」，於今（21）日上午在雲林縣綜合社會福利館2樓多功能教室辦理，由縣長張麗善為22名優秀社工頒發獎盃，社會處副處長陳怡君表示，縣府體恤社工辛勞，不但開辦心理諮商，也提供密錄器保障社工安全。

張麗善表示，獲獎社工分三大類共有22人得獎，「資深敬業類」9位、「服務績優類」12位、「熱心服務類」有1位，受獎人都是推動社會福利的重要人員，藉由表揚活動肯定社工工作貢獻與付出。

社會處副處長陳怡君說，社工的工作型態與醫生相似，只要個案一出狀況，就得馬上出門處理，工時長且壓力大。縣府為體恤社工辛勞，除了開辦「社工心理諮商方案」、「親子活動日」讓社工更有能量照顧自己及他人，也提供密錄器保障社工安全。

陳怡君說明，本年度得獎者係由社工專業領域學者專家審查後產生，今年受表揚社工計有22位，資深敬業類：陳韋庭、張玉璇、翁瑞霞、許靜宜、張妤慈、陳淑雅、江婧樺、王秀屏和吳倩雯；服務績優類：陳怡玲、袁夢函、林幸蘭、陳燕萍、林筱葳、林玲貝、洪育蓁、吳奕慧、周家平、陳正軒、吳家紳和洪瑄徽，以及熱心服務類：黃莉雯。

雲林縣私立家扶發展學園社工督導張玉璇，自82年投入社會工作，於早期療育領域耕耘了20幾年，從一開始資源匱乏到多方工作整合逐步建立了本縣的早療工作模式，讓發展遲緩的兒童受到資源協助與教育資源。

雲林縣政府社工師洪瑄徽，推動性別暴力防治社區初級預防工作，輔導4縣鎮27個社區投入初級預防計畫，培植31名社區防暴宣講師，也推動社區發揮主動關懷能量，組成「愛家天使工作隊」深入家戶關懷。