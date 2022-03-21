聽新聞
test
0:00 / 0:00
農地工廠期限到 雲林尚有203家未納管
農地工廠納管輔導申請已至今日下午5點止，雲林縣政府建設處統計共有640家申請納管，但先前縣內列管的435家，仍有203家尚未申請納管，其中有35家不符合工廠定義無法申請，50家不符合農產業地區使用名目。
未納管工廠表示，若申請納管每年需多一筆開銷，因為依工輔法規定，場地面積300平方公尺以內，每年需繳納輔導金2萬元，每增加100平方公尺就需多繳納5千元，最高需繳10萬。
建設處說明，截至今日下午5點已有640家工廠申請納管，203家已知但未納管的工廠，有35家不符合工廠定義，只是倉庫存放貨品，50家不符合農產業地區使用名目，其餘167家有些業者已年邁無經營意願，且子女不願接手，未來會輔導關遷廠。
建設處也說，目前依中央規定對違章工廠要斷水斷電，但實際執行並不容易，要先實地勘查確認工廠樣態、有無關遷廠意願，過程繁雜，且執行期程不明確，會靜候經濟部開會討論執行細節，並參考其他縣市的作法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言