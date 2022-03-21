農地工廠期限到 雲林尚有203家未納管

農地工廠納管輔導申請已至今日下午5點止，雲林縣政府建設處統計共有640家申請納管，但先前縣內列管的435家，仍有203家尚未申請納管，其中有35家不符合工廠定義無法申請，50家不符合農產業地區使用名目。

未納管工廠表示，若申請納管每年需多一筆開銷，因為依工輔法規定，場地面積300平方公尺以內，每年需繳納輔導金2萬元，每增加100平方公尺就需多繳納5千元，最高需繳10萬。

建設處說明，截至今日下午5點已有640家工廠申請納管，203家已知但未納管的工廠，有35家不符合工廠定義，只是倉庫存放貨品，50家不符合農產業地區使用名目，其餘167家有些業者已年邁無經營意願，且子女不願接手，未來會輔導關遷廠。

建設處也說，目前依中央規定對違章工廠要斷水斷電，但實際執行並不容易，要先實地勘查確認工廠樣態、有無關遷廠意願，過程繁雜，且執行期程不明確，會靜候經濟部開會討論執行細節，並參考其他縣市的作法。