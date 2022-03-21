台灣國際蘭展推好康 持票根到台南休閒農場享門票優惠
睽違2年的台灣國際蘭展，本月26日至4月5日將在台南後壁蘭花科技園區登場，台南市府也結合業者推出系列好康，農業局說，在蘭展展期期間，持蘭展票根到轄內休閒農場遊玩民眾，將享有門票優惠。
農業局長李建裕說，台南有７處休閒農場及3處休閒農業區，分布山、海及平原，這次除蘭展有更多創新，也結合休閒農場業者推出展覽，遊客持票根到休閒農場遊玩給予門票優惠措施；如走馬瀨門票原價250元，持蘭展票根的民眾只要150元，南元一律優惠為300元，大坑、仙湖及臺南鴨莊更只要半票，尤其走馬瀨農場今年特別推出泰迪熊年度特展；讓喜愛泰迪熊的民眾有更多不一樣享受；今年蘭展適逢清明節4天連假，觀迎全國民眾安排2到3天假期到台南看蘭展。
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