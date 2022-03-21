翻轉廢棄鳳梨莖葉 廢料再利用價值再提升

有鑑於鳳梨採收後遺留下來的鳳梨莖與葉形成大量農作物廢料，農民經常直接打入田中當作綠肥，不但費時費工，鳳梨株也不是好綠肥；嘉義大學研究團隊研製「鳳梨取莖機械」及「鳳梨葉取纖機械」，進一步取得奈米纖維將其研製環保天然纖維織品、家飾織品、包裝袋等設計應用，達到廢棄物再利用、價值再提升。

嘉義大學執行科技部智能化鳳梨生產田間作業機械研發與應用計畫；理工學院結合機電與自動化技術，鏈結農學院植物生理專家與奈米纖維加工技術，搭配管理學院影像辨識深度學習技術，組成跨學院跨領域「智慧化鳳梨催花機器人研發團隊」，以科技智慧輔助農業生產技術，填補產業生產缺口創新研發，提出鳳梨生產作業一條龍之省工、省時以及資源再利用解決方案。

計畫總主持人嘉大生物機電工程學系教授洪滉祐表示，種植鳳梨需要省工省力的機械協助，針對採收後大量的鳳梨莖葉，研製「鳳梨取莖機械」及「鳳梨葉取纖機械」，也進一步取得奈米纖維創新研發。

嘉大木質材料與設計學系副教授夏滄琪指出，鳳梨葉纖維加值化利用主要著重於開發創新性織品，將鳳梨葉纖維以最經濟的方式抽出鳳梨葉中的天然植物纖維，除可以做成高附加價值的紗線紡織布料、高級書畫用宣紙、環保餐具，還能當成 3D 列印的原料或製成奈米纖維素，也可作為多種化妝品、面膜及農用地膜等原料之一，不減少廢棄物、改善土壤品質、友善環境，更有機會創造農作物剩餘資材的循環利用性。