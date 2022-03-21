國際森林日台南龍崎好風景 保育類需要全民守護

今天是國際森林日，今年的主題是「森林的循環生產與消費」，台南社區大學環境行動小組呼籲大家關注台南龍崎自然地質公園和自然保留區，園內保有台灣原生物種與保育類動物，需要全民守護。

台南社大環境行動小組表示，「森林的循環生產與消費」意指民眾消費紙張商品時，可以選購擁有FSC認證（森林管理委員會）的產品，維護森林永續。為何一定要選購FSC認證的紙類商品？環境行動小組研究助理陳泰豪說，FSC認證的商品在生產過程中，針對森林、原物料的控管都有符合環境規範，符合永續森林精神。

台南市政府與林務局已在去年公告龍崎成立地質公園以及自然保留區，環境行動小組研究員晁瑞光表示，從農業局的調查報告中，龍崎地質公園內有水鹿、食蟹、穿山甲、大冠鷲、草鴞等保育類；植物方面更有易危等級(VU)的物種在此生長，如澤潟蕨、大葉捕魚木，「代表龍崎地質公園是重要的生態環境，未來可以作為台南的自然教室。」

台南社大環境小組長期關注龍崎淺山與泥岩地形，除了觀察到保育類物種外，也發現到自然地景面臨外來種「銀合歡」的入侵，雖然銀合歡可當作家具、紙張等木製品的原料，但在自然保留區內看見外來種，建議政府也應有體的改善政策。

行動小組希望在國際森林日告訴民眾日常生活習慣與森林息息相關，也再次提醒，台南有一片美麗的自然風景，雖然現階段龍崎地質公園和自然保留區仍有規範不足與生態保育問題等，不過，民眾可以期待地質公園開放的那一天，去看見台南的好山好水。