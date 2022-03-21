台灣社工日 績優社工獲乖乖花束：案量乖乖 個案也乖乖

為慶祝一年一度的社工日，雲林縣政府使用公益彩券盈餘，今日上午10點在綜合社會福利館2樓多功能活動教室舉行「111年度優秀社會工作人員表揚活動」，縣長張麗善出席表揚資深社工、服務績優及熱心服務獎等22名獲獎人員。家屬、同事帶禮物上台與獲獎者合影，縣政府身障科特準備乖乖餅乾花束，期許案量乖乖、個案也乖乖。

雲林縣政府身障科科長周珈羽說，乖乖是社工辦公室的標配，每人辦公桌上都會放一包，希望個案和案量都乖乖，不要案量暴增或出現太多狀況。今日身障科特地準備乖乖花束送給10年資歷的績優社工吳奕慧，期許吳奕慧在服務身障弱勢者緊急安置、社會福利申請、詐騙防制時，個案要乖乖！

張麗善表示，社會變遷快速，社會問題層出不窮、種類複雜，社工提供受暴被害人、弱勢家庭、身心障礙者、新住民、老人及兒少婦女等社會福利服務及諮詢，但社工卻很少有時間及心思照顧自己。

張麗善說，為了照顧社工高壓又忙碌的心，縣府開辦「社工心理諮商方案」，藉由心理諮商師協助，讓大家更有能量照顧自己及別人；這兩年也與社工師公會一起辦理社工親子活動日，讓社工從工作忙碌中喘口氣，多陪伴家人增進情感。

社會處長林文志指出，隨著社會問題複雜化及福利需求的多元化，社工工作負擔加倍，人力目前仍不足，正在爭取增編社會工作人力員額。林文志也說，社工勞動需受到保障，期望社福團體及機構落實勞動規定，也希望社會大眾體恤、肯定並尊重社工，在社工介入協助時，更積極配合。