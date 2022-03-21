聽新聞
test
0:00 / 0:00
林內今早陰雨紫蝶零星飛 賞蝶得等好天氣
紫斑蝶每年3、4月從高雄茂林往北遷徙，途中會在林內觸口停留、繁衍下一代，前幾日好天氣，紫斑蝶過境數量增加，不過今天上午下了點雨，觀測人員觀察到每分鐘只有零星蝶影，要看到大量蝶影得再等天氣好轉。
台灣紫斑蝶生態保育協會說，目前蝶況還不是盛況，不過前幾天天氣放晴，蝶況不錯，陸續有幾批紫斑蝶部隊飛往林內。
今天上午天氣陰雨，影響紫斑蝶飛行，每分鐘僅個位數，台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，天氣不穩，使紫斑蝶飛行的量減少，天氣回穩後才會大量現蹤，預期清明節前後出現盛況。
林內鄉公所近年在國道3號觸口高速公路涵洞旁種植蜜源植物，今年生長情形良好，天氣好時可見蝶影紛飛，公所也將在本周及下周六、日舉辦紫斑蝶季活動，天天祭出豐富摸彩大獎。
林內鄉長張維崢說，活動期間參加互動闖關，可獲紫斑蝶季限定口罩，另憑2張3、4月發票，可至服務台兌換限量100元商家購物券，在鄉內各店家皆可使用。
紫斑蝶過境林內每分鐘達250隻時，國道3號林內觸口段外側車道將會封閉，實際狀況以實際氣溫與蝴蝶習性調整實施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言