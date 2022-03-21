林內今早陰雨紫蝶零星飛 賞蝶得等好天氣

紫斑蝶每年3、4月從高雄茂林往北遷徙，途中會在林內觸口停留、繁衍下一代，前幾日好天氣，紫斑蝶過境數量增加，不過今天上午下了點雨，觀測人員觀察到每分鐘只有零星蝶影，要看到大量蝶影得再等天氣好轉。

台灣紫斑蝶生態保育協會說，目前蝶況還不是盛況，不過前幾天天氣放晴，蝶況不錯，陸續有幾批紫斑蝶部隊飛往林內。

今天上午天氣陰雨，影響紫斑蝶飛行，每分鐘僅個位數，台灣紫斑蝶生態保育協會副理事長陳瑞祥表示，天氣不穩，使紫斑蝶飛行的量減少，天氣回穩後才會大量現蹤，預期清明節前後出現盛況。

林內鄉公所近年在國道3號觸口高速公路涵洞旁種植蜜源植物，今年生長情形良好，天氣好時可見蝶影紛飛，公所也將在本周及下周六、日舉辦紫斑蝶季活動，天天祭出豐富摸彩大獎。

林內鄉長張維崢說，活動期間參加互動闖關，可獲紫斑蝶季限定口罩，另憑2張3、4月發票，可至服務台兌換限量100元商家購物券，在鄉內各店家皆可使用。