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違反自我健康監測規定 陳明文裁罰1萬5

中央社 / 嘉義縣21日電

嘉義衛生局長趙紋華今天表示，立法委員陳明文與染疫者足跡重疊，雖PCR檢測陰性，仍須自我健康監測，他卻在公共場所未戴好口罩，依法裁處罰鍰新台幣15000元。

民進黨立委陳明文昨天深夜在臉書（Facebook）發文表示，對於他20日出席新港鄉公開活動，違反「COVID-19採檢後注意事項」一事，鄭重地向社會各界致歉，並將主動接受嘉義縣衛生局處罰。

趙紋華接受中央社記者電訪表示，陳明文19日做完PCR採檢，20日出入公共場所未配戴好口罩，今早託人申請自我處分並要求採最高罰則，衛生局已受理並完成相關行政程序，依傳染病防治法36條、同法70條裁罰最高罰鍰15000元。

趙紋華強調，陳明文是與染疫者足跡重疊，並沒有直接接觸，衛生局通知PCR採檢後，必須自我健康監測，不是外界所說的自主健康管理；嘉義縣19、20日連著2天篩檢2850人皆為陰性，陳明文也是。

趙紋華說，若民眾與染疫者有足跡重疊者，採檢後3天內應避免出入公共場所，若仍有必要則需全程佩戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，但仍有零星案例，嘉義市耐斯王子飯店發生婚宴群聚案，個案波及嘉義縣市與台北市，指揮中心統計，嘉義婚宴衍生群聚全案已累計6人確診。

嘉義婚宴群聚案中一名確診校長（案21917）未等採檢結果出席民雄鄉公所村鄰長聯誼會餐會，遭罰新台幣1.5萬元，並導致參與同場餐會的嘉義縣長翁章梁、陳明文等人也被匡列採檢。

嘉義 衛生局 陳明文

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