台南甜點節甜蜜好滋味 全糖市長：最適合不過

台南市海安商圈邀請思味市集連兩天舉辦台南甜點節，活動集結近30間甜點好店和咖啡名店，把全台南的甘甜滋味都搬來海安路的街區，讓市民朋友在浪漫春季共同嚐個甜甜蜜蜜。

自稱「全糖市長」黃偉哲表示，台南是台灣的美食之都，也是全糖城市，在台南舉辦甜點節是最適合不過；他說，一年一次的甜點節，最適合男女朋友、闔家老少參加，一起品嚐台南的甜蜜滋味。

海安商圈理事長黃舜屏說，兩天的活動，有超過10萬人次來參加，許多的攤商在天色未暗之前就已經賣光所有商品，活動非常成功；他感謝市長全力促成台南甜點節舉辦，認為是這次活動成功的幕後推手。

黃舜屏說，海安商圈這一次打造夢幻的甜心陣容，目的是希望透過甜點節活動讓甘甜與在地文化能激盪出更多的化學作用，同時讓台南的甘甜文化加入現代的元素變得更加深厚。

兩天的活動激發出非常多新舊與中西文化之間有趣的創意火花，不論是花食間手作HUA SHIH JIAN推出突破傳統的中式饅頭、Silks PlaceTainan台南晶英酒店西點主廚羅倫推出迷人的聖多諾黑香緹泡芙塔，或是肥貓咖啡推出創意甜點淡雪草莓奶油乳酪等等，在甜點師的巧思與實力加持下，帶給民眾嘴甜心滿足的超強甜點節。