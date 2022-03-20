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感心！雲林家扶志工熱力義賣 幫受扶孩童籌學費
果汁機、清淨機、料理鍋、豆漿機、烤箱任您買，送愛心助家扶！雲林家扶莪馨會隊長賴文玉帶著志工團，今天在虎尾布袋戲館前廣場高聲吶喊，為幫助家扶孩童學，義賣物品，令人感動。
這場為家扶孩童助學的「無窮義賣」，標榜不用出國，用小小金額就可買到各式生活好物，家扶小朋友也賣力演出烏克麗麗與吉他，希望教室媽媽也演出精彩的非洲鼓，為義賣炒熱氣氛，吸引不少人響應。
雲林家扶中心感謝新北林小姐提供30箱共約200件日韓進口用品，虎尾李小姐也按月捐助物資，擅長植栽的林小姐除在社群號召義賣，還專程從台中送來無花果苗義賣，家扶受扶兒童蘇山本一家人，均擁有街頭藝人證，也專程趕來獻藝相挺，家扶督導歐厚成指出，一群愛心人士有錢出錢有力出力，讓義賣超有感。
雲林家扶中心主任廖志文感謝民眾熱情參與，更謝謝莪馨會志工媽媽，從整理貨品、標價到義賣，用心良苦，疫情衝擊弱勢家庭，家扶更需要大家來相扶，讓弱勢孩子生活安心、安心上學。
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