快訊

北市再興社區女兒牆崩落 初勘認定「長期漏水」致鋼筋鏽蝕

澤倫斯基簽署總統令 26日起延長「戰時狀態」30天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感心！雲林家扶志工熱力義賣 幫受扶孩童籌學費

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林家扶義賣現場每個攤位的物品熱賣，民眾響應捐愛熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶義賣現場每個攤位的物品熱賣，民眾響應捐愛熱滾滾。記者蔡維斌／攝影

果汁機、清淨機、料理鍋、豆漿機、烤箱任您買，送愛心助家扶！雲林家扶莪馨會隊長賴文玉帶著志工團，今天在虎尾布袋戲館前廣場高聲吶喊，為幫助家扶孩童學，義賣物品，令人感動。

這場為家扶孩童助學的「無窮義賣」，標榜不用出國，用小小金額就可買到各式生活好物，家扶小朋友也賣力演出烏克麗麗與吉他，希望教室媽媽也演出精彩的非洲鼓，為義賣炒熱氣氛，吸引不少人響應。

雲林家扶中心感謝新北林小姐提供30箱共約200件日韓進口用品，虎尾李小姐也按月捐助物資，擅長植栽的林小姐除在社群號召義賣，還專程從台中送來無花果苗義賣，家扶受扶兒童蘇山本一家人，均擁有街頭藝人證，也專程趕來獻藝相挺，家扶督導歐厚成指出，一群愛心人士有錢出錢有力出力，讓義賣超有感。

雲林家扶中心主任廖志文感謝民眾熱情參與，更謝謝莪馨會志工媽媽，從整理貨品、標價到義賣，用心良苦，疫情衝擊弱勢家庭，家扶更需要大家來相扶，讓弱勢孩子生活安心、安心上學。

雲林家扶義賣現場每個攤位的物品熱賣，民眾響應捐愛熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶義賣現場每個攤位的物品熱賣，民眾響應捐愛熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
家扶愛心媽媽熱力義賣，用心良苦。記者蔡維斌／攝影
家扶愛心媽媽熱力義賣，用心良苦。記者蔡維斌／攝影
家扶小朋友賣力演出，為義賣增溫。記者蔡維斌／攝影
家扶小朋友賣力演出，為義賣增溫。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶義賣現場每個攤位的物品熱賣，民眾響應捐愛熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
雲林家扶義賣現場每個攤位的物品熱賣，民眾響應捐愛熱滾滾。記者蔡維斌／攝影

義賣 雲林 家扶中心

相關新聞

台南甜點節甜蜜好滋味 全糖市長：最適合不過

台南市海安商圈邀請思味市集連兩天舉辦台南甜點節，活動集結近30間甜點好店和咖啡名店，把全台南的甘甜滋味都搬來海安路的街區...

感心！雲林家扶志工熱力義賣 幫受扶孩童籌學費

果汁機、清淨機、料理鍋、豆漿機、烤箱任您買，送愛心助家扶！雲林家扶莪馨會隊長賴文玉帶著志工團，今天在虎尾布袋戲館前廣場高...

百年集雅軒開張中研院士贈匾 碩博士生拜師習藝

雲林縣僅存的北港鎮集雅軒北管音樂館，建於清咸豐年間為縣定古蹟，經文化部整修後，今天由北港出身的中研院院士王汎森題字「集雅...

嘉市議員戴寧收押前天天親煮顧癌父 戴建三靈堂設老家

嘉義市前議員戴建三今天凌晨過世，享壽80歲，靈堂設於東區的老家，親友上午起忙著挑大頭照、布置等，羈押中的女兒議員戴寧未能...

南投桃米親水公園封園2年 重新放水試營運7個周末假日

南投埔里桃米坑溪親水公園是親子戲水勝地，但因管理、設施損壞等問題封園整建，主體戲水區去年完工，先獲建築園冶獎肯定，今年再...

嘉市前議員戴建三凌晨癌逝 女兒戴寧收押未見最後一面

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費，日前收押禁見，一路陪伴她從政的父親、曾任嘉市市民代表、議員戴建三，月初傳出癌末病危，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。