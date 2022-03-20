快訊

24歲男騎友人重機 台三線阿婆灣前失控撞護欄送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百年集雅軒開張中研院士贈匾 碩博士生拜師習藝

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
6名就讀碩、博士班及大學生今天在道長引領下依古禮拜師入館，加入北港百年藝陣「集雅軒」行列，學習傳統樂曲。記者蔡維斌／攝影
6名就讀碩、博士班及大學生今天在道長引領下依古禮拜師入館，加入北港百年藝陣「集雅軒」行列，學習傳統樂曲。記者蔡維斌／攝影

雲林縣僅存的北港鎮集雅軒北管音樂館，建於清咸豐年間為縣定古蹟，經文化部整修後，今天由北港出身的中研院院士王汎森題字「集雅軒」匾額懸掛於大門，並舉行6名碩士、博士生「入館拜師」儀式，莊嚴熱鬧，這座百年音樂館獲文化部登錄為國家記憶名錄，將成台灣北管承襲中心。

已有160餘年歷史的北港老曲館「集雅軒」，去年完成修繕，古館建築風雅，讓消失百年之久的古樂重新響起，館方邀請北港出身的中研院前副院長王汎森題字贈匾，並循古禮到北港朝天宮迎請媽祖鑑壇，舉行新生樂手「入館」儀式。

今天藝文界冠蓋雲集，在集雅軒北管鑼鼓樂聲中，由王汎森、立委蘇治芬、文觀處長陳璧君及集雅軒理事長李連春、蔡岳儒、文史耆老林永村等人主持揭匾，喜慶古館新開，還原歷史，並由道長引領博士生張祖寧等6人跪拜集雅軒西秦王爺，舉行「拜師入館」儀式。

就讀南華大學宗教碩士生鄭竣安更遠從花蓮前來拜師入館，曾是搖滾樂團歌手的他說，北管像是古早的熱門音樂，有獨特的吸引力，所以他不惜遠從百里外專程來北港習藝，期能探索古樂世界的美妙。

文觀處長陳璧君及文史人士吳登興指出，集雅軒是北港重要的古老陣頭，創於清咸豐年間，館員在北港博愛路一座清代古屋作為練曲館閣沿襲至今，是國內少見的古老樂館，除列為縣定古蹟，今年更獲文化部登錄為第3屆國家記憶名錄的殊榮。

集雅軒不僅以藝娛神，更是北港百年藝陣的集體記憶，集雅軒歡迎更多年輕子弟加入古樂傳承行列，為台灣北管開啟新樂章。

6名就讀碩、博士班及大學生今天在道長引領下依古禮拜師入館，加入北港百年藝陣「集雅軒」行列，學習傳統樂曲。記者蔡維斌／攝影
6名就讀碩、博士班及大學生今天在道長引領下依古禮拜師入館，加入北港百年藝陣「集雅軒」行列，學習傳統樂曲。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，邀請北港子弟的中研院士王汎森題字贈匾，今天揭匾儀式熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，邀請北港子弟的中研院士王汎森題字贈匾，今天揭匾儀式熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，邀請北港子弟的中研院士王汎森題字贈匾，今天揭匾儀式熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，邀請北港子弟的中研院士王汎森題字贈匾，今天揭匾儀式熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，恢復古早練曲館閣風貌，將成為雲林傳統古樂承襲中心。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，恢復古早練曲館閣風貌，將成為雲林傳統古樂承襲中心。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，邀請北港子弟的中研院士王汎森題字贈匾，今天揭匾儀式熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影
去年完成修繕的雲林縣定古蹟北港集雅軒古樂館，邀請北港子弟的中研院士王汎森題字贈匾，今天揭匾儀式熱鬧滾滾。記者蔡維斌／攝影

中研院

延伸閱讀

白沙屯媽進香去年香客爆量 廟方：今年準備9萬套進香服

北港、土庫及褒忠圖書館 榮獲全國閱讀力冠亞季軍

江鳥咖啡虎尾圓環開幕 以咖啡打造公益幸福藍圖

村露國際「江鳥咖啡」雲林虎尾概念店開幕 3年挑戰全台50店

相關新聞

百年集雅軒開張中研院士贈匾 碩博士生拜師習藝

雲林縣僅存的北港鎮集雅軒北管音樂館，建於清咸豐年間為縣定古蹟，經文化部整修後，今天由北港出身的中研院院士王汎森題字「集雅...

嘉市議員戴寧收押前天天親煮顧癌父 戴建三靈堂設老家

嘉義市前議員戴建三今天凌晨過世，享壽80歲，靈堂設於東區的老家，親友上午起忙著挑大頭照、布置等，羈押中的女兒議員戴寧未能...

南投桃米親水公園封園2年 重新放水試營運7個周末假日

南投埔里桃米坑溪親水公園是親子戲水勝地，但因管理、設施損壞等問題封園整建，主體戲水區去年完工，先獲建築園冶獎肯定，今年再...

嘉市前議員戴建三凌晨癌逝 女兒戴寧收押未見最後一面

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費，日前收押禁見，一路陪伴她從政的父親、曾任嘉市市民代表、議員戴建三，月初傳出癌末病危，...

65歲以上流感疫苗使用率全國最高 台中市獲中央表揚

衛生福利部疾病管制署公布全國110年流感疫苗接種計畫獎勵作業成績，台中市採購「65歲以上長者」流感疫苗量使用率全國最高，...

雲林崙背增畜牧場 鄉民抗議 業者允溝通

雲林崙背豐榮村貓兒干段一座畜牧場準備興建，村民對未來飼養運作有疑慮，鄉民代表林金玲昨率眾到場址基地抗議，要求業者停工，縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。