百年集雅軒開張中研院士贈匾 碩博士生拜師習藝

雲林縣僅存的北港鎮集雅軒北管音樂館，建於清咸豐年間為縣定古蹟，經文化部整修後，今天由北港出身的中研院院士王汎森題字「集雅軒」匾額懸掛於大門，並舉行6名碩士、博士生「入館拜師」儀式，莊嚴熱鬧，這座百年音樂館獲文化部登錄為國家記憶名錄，將成台灣北管承襲中心。

已有160餘年歷史的北港老曲館「集雅軒」，去年完成修繕，古館建築風雅，讓消失百年之久的古樂重新響起，館方邀請北港出身的中研院前副院長王汎森題字贈匾，並循古禮到北港朝天宮迎請媽祖鑑壇，舉行新生樂手「入館」儀式。

今天藝文界冠蓋雲集，在集雅軒北管鑼鼓樂聲中，由王汎森、立委蘇治芬、文觀處長陳璧君及集雅軒理事長李連春、蔡岳儒、文史耆老林永村等人主持揭匾，喜慶古館新開，還原歷史，並由道長引領博士生張祖寧等6人跪拜集雅軒西秦王爺，舉行「拜師入館」儀式。

就讀南華大學宗教碩士生鄭竣安更遠從花蓮前來拜師入館，曾是搖滾樂團歌手的他說，北管像是古早的熱門音樂，有獨特的吸引力，所以他不惜遠從百里外專程來北港習藝，期能探索古樂世界的美妙。

文觀處長陳璧君及文史人士吳登興指出，集雅軒是北港重要的古老陣頭，創於清咸豐年間，館員在北港博愛路一座清代古屋作為練曲館閣沿襲至今，是國內少見的古老樂館，除列為縣定古蹟，今年更獲文化部登錄為第3屆國家記憶名錄的殊榮。