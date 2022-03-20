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嘉市議員戴寧收押前天天親煮顧癌父 戴建三靈堂設老家

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市議員戴寧父親戴建三（右一）今天凌晨過世，圖為2019年戴寧（左二）登記參選立委，還陪同到嘉市選委會。本報資料照片
嘉市議員戴寧父親戴建三（右一）今天凌晨過世，圖為2019年戴寧（左二）登記參選立委，還陪同到嘉市選委會。本報資料照片

嘉義市前議員戴建三今天凌晨過世，享壽80歲，靈堂設於東區的老家，親友上午起忙著挑大頭照、布置等，羈押中的女兒議員戴寧未能見最後一面，委任律師中午已提出交保聲請狀；據了解，戴寧13日遭裁定收押前夕，家人才替戴建三簽放棄急救，她便交代，喪事若有需要可找誰協助，心繫著家裡。

戴寧親友轉述，戴建三約1、2年前診斷膀胱癌3期，選擇積極接受治療，跟父親感情好的戴寧，問政、選民服務、跑行程之餘，都回家陪伴，甚至父親住院插鼻胃管，她幾乎每天自購食材，在家煮，租借專業機器磨碎，送到醫院。

據了解，戴建三在月初病情惡化，感染敗血症、肺炎，到嘉義長庚醫院住院，當時意識已較不佳，對說話仍有反應，11日由家人簽署放棄急救。

戴寧遭控詐領助理費案，原本交保但檢方抗告，13日改裁定羈押禁見，據指出，戴寧最掛心的就是家人，已對父親情況有心理準備，交代假使辦理喪事，可以尋求協助的相關人等，也請服務處人員務必協助。

陳澤嘉說，戴寧因羈押中，可能第1時間還不知父親病世消息，恐要透過律見告知，今中午將到嘉義地院遞狀，以戴寧父親過世，提出交保聲請狀，願意重保讓她趕緊協助父親後世。

嘉義地院指出，收狀之後，值班人員會發公文，詢問檢察官意見，預計明天相關交由原裁定收押的合議庭法官審酌，今不會做出新的裁定。

戴建三靈堂設在靠近東市場的中正路老家，市長黃敏惠一早已先送補給物資，議長莊豐安上午也去慰問，後事的相關日程待家人討論後決定。

嘉市議員戴寧父親戴建三今天凌晨過世，靈堂設於中正路老家，上午起親友加緊布置。記者林伯驊／攝影
嘉市議員戴寧父親戴建三今天凌晨過世，靈堂設於中正路老家，上午起親友加緊布置。記者林伯驊／攝影
戴寧父親戴建三今天凌晨過世，靈堂設於中正路老家。記者林伯驊／攝影
戴寧父親戴建三今天凌晨過世，靈堂設於中正路老家。記者林伯驊／攝影
嘉市議員戴寧的委任律師陳澤嘉今天中午到嘉義地院遞狀，替她聲請交保。記者林伯驊／翻攝
嘉市議員戴寧的委任律師陳澤嘉今天中午到嘉義地院遞狀，替她聲請交保。記者林伯驊／翻攝

嘉義 檢察官

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