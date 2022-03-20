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月津港聚波亭修繕 神龕蟒龍壁畫風華重現

中央社 / 台南20日電

台南市定古蹟「月津港聚波亭」建物損壞，台南市文化資產管理處協助管理單位鹽水大眾廟申請修繕經費補助，原本污損嚴重的神龕蟒龍壁畫，也在屋面及牆面修繕後由匠師重繪。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，「月津港聚波亭」近年檢視發現正殿背牆頂部與屋面交接處出現龜裂情形，造成建築滲水、漆彩起翹剝落、白灰壁癌、蟲蟻危害等古蹟常見損壞情形，經台南市文資處輔導鹽水大眾廟向文化部文化資產局申請經費補助，今年初修繕完成。

文資處指出，鹽水月津港是倒風內海時期重要港口之一，位於今鹽水大眾廟前方，於港埠碼頭西側建有涼亭，以供商旅休憩；由於涼亭前方常有商船、漁船聚集，每當向晚漁火點點，有「聚波漁火」美景而取名為「聚波亭」。

文資處表示，此次修繕中最講究匠師技藝的工項在神龕蟒龍壁畫，由於正殿滲水致使壁畫浮凸剝落且污損嚴重，需要在屋面及牆面修繕後進行重繪，廟方對此相當慎重，要求重繪前作攝影紀錄，再以宣紙貼附原壁畫一比一尺寸描繪，由匠師鄒明宗據以繪製新圖稿再施作，以維續古蹟的風貌意象。

文資處指出，蟒龍壁畫重繪需利用白灰略溼期間，將定稿宣紙覆蓋於神龕壁面上，以乾棉布輕輕按壓，讓碳墨線拓印於壁面，再進行紋路勾勒及暈染描繪；整個施作時程上，須充分掌握壁面濕度，避免上彩時發生白灰乾硬而影響美感及耐久性，都是對彩繪匠師掌握繪製速度與媒材變化的考驗。

文資處說明，廟方考量古蹟經多年使用，有線路老舊、管線眾多雜亂情形，存在電線走火災害風險，在文資處輔導下，於這次修繕工程中一併予以改善。

壁畫 台南 古蹟

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