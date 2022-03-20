嘉市前議員戴建三凌晨癌逝 女兒戴寧收押未見最後一面

無黨籍嘉義市議員戴寧遭控詐領助理費，日前收押禁見，一路陪伴她從政的父親、曾任嘉市市民代表、議員戴建三，月初傳出癌末病危，今天凌晨12點多過世，戴寧委任律師陳澤嘉說，她因收押沒見到最後一面，也還仍不知情，下午會向法院提出以至少150萬重保，讓戴寧協助處理後事，盼能獲准。

嘉義地院指出，待收到律師提出聲請交保書狀，會詢問檢察官意見，再綜合情況作裁定。

陳澤嘉說，戴寧父親癌末，多次傳出病危，反覆進出醫院，3月初再度入院，由於肺炎引起敗血症，今天凌晨過世，日前也以此作為聲請交保理由之一，未獲接受，戴寧因收押還不知情，只能透過律見時告知。

而台南高分院針對戴寧羈押的抗告，駁回時指出，她父親有傳喚訊問釐清的必要，但因病重，尚無法出院接受訊問，檢、調可用其他方式或待父親病情好轉時訊問，當作戴寧要收押理由之一；陳澤嘉認為，戴寧父親過世，沒有串證可能，且她家中人丁不多，會向法院提出至少150萬金額，請求讓她交保。

戴寧服務處表示，今天凌晨已趕往醫院協助處理，戴寧父親的靈堂會設於老家。

戴建三曾任2屆嘉義市民代表、6屆嘉市議員，2009年戴寧接棒參選，前年戴寧要角逐立委，戴建三還陪同去登記。