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65歲以上流感疫苗使用率全國最高 台中市獲中央表揚
衛生福利部疾病管制署公布全國110年流感疫苗接種計畫獎勵作業成績，台中市採購「65歲以上長者」流感疫苗量使用率全國最高，榮獲績優獎，更是唯一將長者疫苗採購量全數使用完畢的縣市，再榮獲卓越獎殊榮，另在「6個月至3歲未曾接種幼兒」項目也全數完成採購疫苗的接種，榮獲卓越獎肯定。
衛生局長曾梓展上午說，台中市去年共採購於76萬劑四價流感疫苗，因流感疫苗接種期間與新冠疫苗接種時間重疊，民眾多以新冠疫苗接種為優先考量，且兩種疫苗接種至少間隔7天以上，整體接種作業推動困難度較往年更高。但台中市透過合約院所、社區、職場設站、校園接種、幼兒園入園、機構接種等多管齊下，逐步達成任務。
他謝謝中央對市府團隊的肯定，也特別感謝台中市所有醫療院所團隊的努力，更要感謝市民的配合，衛生局將持續發揮防疫專業，守護市民健康。
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