大台南會展中心4月21日開幕 今晚壓力測試演唱會湧4千人

眾所期待的大台南會展中心壓力測試演唱會「創，台南」今晚6點開唱，市長黃偉哲表示，今天的演唱會是希望測試，包括現場的人流進出、場域音效、周邊交通的疏導狀況等等都能順利，演唱會能夠圓滿，結束也後能夠安全而且迅速的疏散人流，因旁邊還有三井OUTLET，還有搭高鐵的，這些人流會不會造成交通壅，如果各項工作都很順遂就算成功，大台南會展中心的壓力測試就可以過關。

今天演唱會邀請到老王樂隊、婁峻碩、糜先生、鄭宜農四組創作俱佳的音樂人首登創建新舞臺，率先登場的歌手婁峻碩也很自豪的說，他是大台南會展中心第一個登場的歌手，以後他可以把這件事寫進維基百科中。市長黃偉哲今天也邀請兩個台南之光，HBL季軍的永仁高中籃球隊及麻豆國小的輔導班在全國激烈的競爭得到冠軍，讓台南被看到，特別邀請他們來參加演唱會。

黃偉哲說，大台南會展中心是由行政院核定，並由經濟部出資興建、且與南市府共同合作開發，委託民間營運之中央、地方、民間共同合作的第一個展覽館，也是全國惟一與高鐵站比鄰，步行僅需5分鐘之會展中心，展覽空間採輕型鋼纜大跨距無柱設計（約1萬平方公尺），打造出這座兼具展覽、演唱、小型體育賽事及會議等多功能的會展場域。

經發局長陳凱凌表示，大台南會展中心目前正進行相關裝修作業，將於4月21日正式開幕舉辦2022台南自動化機械暨智慧製造展。藉由今日的壓力測試演唱會，展現場館之機電、音場、空間及動線等軟硬實力，讓國內各業界廠商在現場實際瞭解在大台南會展中心，作為日後來台南舉辦相關活動的參考，共同活絡台南會展產業。