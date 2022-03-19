柳營代天院王船廣場綠美化竣工 黃偉哲讚：小兵立大功

台南市府改善柳營區代天院周邊環境，「王船廣場環境綠美化工程」竣工今天謝土典禮，市長黃偉哲為王船廣場揭牌啟用，感謝中央與地方協力優化柳營街區景觀，兼顧民俗文化及綠化休憩，提升居民生活水準與城市競爭力，提升台南城鎮景觀風貌。

黃偉哲表示，感謝中央、立委及議員對經費支持，感謝代天院提供這麼好的場域，柳營代天院王船廣場綠美化相當成功，工程施做4個月就完成非常迅速，一改過去塵土飛揚問題，成為漂亮的王船地及鄉親休憩的公園，不但兼顧燒王船的民俗文化，也提供民眾良好的休閒空間，可說是小兵立大功。

這項綠美化工程，由都發局向營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」爭取400萬元經費，對市區核心的王船廣場「以城鎮綠核心為概念啟動景觀設計改造」，綠美化面積3137.14平方公尺。

柳營區長陳玉惠指出，工程將原有空地營造出綠意盎然休憩景觀，中央碎石王船廣場，周圍以緣石、石板及枕木創造流線型休憩步道，並有景觀造型燈、雙人RC座椅分布步道周圍，且用易維護的假儉草鋪設草皮，創造環繞步道的小山造景，還有苦楝與樟樹重點佈置作為遮陰休憩點，整體工程以複層式設計手法，強化道路軸線景觀，提供舒適、健康的生活環境及不同的視覺享受。