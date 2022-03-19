雲林全民健康運動年 20鄉鎮「接力」揪團運動送大禮
雲林縣將今年訂為「全民健康運動年」，本月9日起「接力」在20鄉鎮市舉辦健走或運動系列活動，縣長張麗善今天到斗南田徑場和上百位斗南鎮民同行時說「運動要結伴，才有持續的動力！」縣民任選場次參加活動並走完全程，可獲數位縣民平台「雲林幣」回饋，自帶環保水壺再加碼送，另拍照打卡並tag關鍵字，有機會抽switch、健身環等大獎。
張麗善今天早上與知名藝人宋城希帶領熱身操，為今天斗南場健走活動揭開序幕。張麗善說，這場起點及終點都在斗南田徑場，健走距離約4公里，民眾運動完後，回到現場使用雲林健康運動資訊平台、健康管理系統等，可獲取相關運動資訊。
計畫處長李明岳說，縣府建置的網站內容包括「雲林Go運動」、「雲林顧健康」、「相揪來運動」、「雲林良品」、「雲林幣」等，平台上有提供健康及運動專屬頻道，民眾可互相分享影片或圖片，交流運動與健康訊息。
張麗善表示，健走及運動系列活動將巡迴各鄉鎮至5月底，每場次全程參與者，可獲雲林銀幣回饋200枚，自帶環保杯加碼送100枚，使用者可在雲林縣數位縣民平台App兌換或折抵雲林優良店家商品。
「養成運動習慣，除可透過活動參與，場地設施優劣，也是支持運動維持的要素」張麗善說，縣府將主辦2025年全國運動會，今年斥資近3億元修繕43所學校操場及運動場域，針對各鄉鎮市人口密集校園及公園，均增設運動設施與照明設備，提供學子及社區民眾就近又便利的活動場所。
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