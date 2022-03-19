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影／憂畜牧場影響生活 崙背鄉民群起抗議業者允停工

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林崙背豐榮村數十名村民今天連署抗議，反對在貓兒干段興建畜牧場。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村數十名村民今天連署抗議，反對在貓兒干段興建畜牧場。記者陳苡葳／攝影

雲林崙背豐榮村貓兒干段最近有一座畜牧場準備興建，不過村民對未來飼養運作有疑慮，鄉民代表林金玲今天率眾到場址基地抗議，要求業者停工，縣府農業處科長謝詠丞說，業者合法取得農業許可，針對村民意見表示尊重，業者也允諾會立即停工，與村民充分溝通後再議。

林金玲指出，該村所有畜牧場加起來約飼養10萬頭豬隻，臭氣常在村莊裡瀰漫，久久無法散去，村民生活苦不堪言，這次又有新場要來蓋，大家認為離鄰近的豐榮國小、知名觀光景點木棉花道等太近，且未與村民溝通協調就大興土木，數十名村民群起憤慨，堅持抗議到底。

反興建養豬場自救會會長林耕吉表示，業者雖合法申請許可，但沒有事先向地方說明，居民是等到該場在蓋汙水處理廠時，才驚覺是要蓋畜牧場，紛紛質疑公所及縣府沒有盡到把關責任，也未到地方關心。

謝詠丞說，該場是依縣府2020年7月17日修正後的最新自治條例相關規定提出申請，經崙背鄉公所初審，縣府複審，確認符合距離住家500公尺、學校1000公尺等規範，去年10月中旬獲核發允許畜牧場使用許可，針對居民意見完全尊重，也會請業者與村民詳盡溝通，納入畜牧場規畫參考。

業者今天也有到場了解居民意見，發言人田杰弘表示，該場基地約1800坪，預計興建2座全密封式棟舍，飼養3000頭豬隻，全程循一般程序及法規申請，業者也是獲得許可後依法興建。

田杰弘說，該場是採用最新型畜牧場式興建，以全天候不間斷空調及電腦監控、自動化溫度等作法智慧養豬，盼藉這次機會向當地充分說明汙水處理及淨化流程，並承諾會先停工，雙方溝通協調後再思考下一步規畫。

田杰弘表示，業者目前計畫將擴大汙水處理量，優於法規規定每隻豬每日20公升的廢水，需處理12天再排放，將延長20天徹底處理，降低汙染，另外層帆布會加裝鋁門窗等設備。

雲林崙背豐榮村貓兒干段最近有一座畜牧場準備興建，不過村民對未來飼養運作有疑慮，鄉民代表林金玲今率眾到場址基地抗議，要求業者停工。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村貓兒干段最近有一座畜牧場準備興建，不過村民對未來飼養運作有疑慮，鄉民代表林金玲今率眾到場址基地抗議，要求業者停工。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村數十名村民今天到貓兒干段畜牧場基地掛布條抗議，反對興建、要求停工。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村數十名村民今天到貓兒干段畜牧場基地掛布條抗議，反對興建、要求停工。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府農業處科長謝詠丞今到崙背豐榮村貓兒干段畜牧場基地居中協調，讓村民及業者盡快達成共識。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府農業處科長謝詠丞今到崙背豐榮村貓兒干段畜牧場基地居中協調，讓村民及業者盡快達成共識。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村數十名村民今天到貓兒干段畜牧場基地掛布條抗議，反對興建、要求停工。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村數十名村民今天到貓兒干段畜牧場基地掛布條抗議，反對興建、要求停工。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村貓兒干段畜牧場業者，預定在1800坪左右的基地興建2座全密封式棟舍。記者陳苡葳／攝影
雲林崙背豐榮村貓兒干段畜牧場業者，預定在1800坪左右的基地興建2座全密封式棟舍。記者陳苡葳／攝影

牧場 自救會 雲林

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