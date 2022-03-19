影／憂畜牧場影響生活 崙背鄉民群起抗議業者允停工

雲林崙背豐榮村貓兒干段最近有一座畜牧場準備興建，不過村民對未來飼養運作有疑慮，鄉民代表林金玲今天率眾到場址基地抗議，要求業者停工，縣府農業處科長謝詠丞說，業者合法取得農業許可，針對村民意見表示尊重，業者也允諾會立即停工，與村民充分溝通後再議。

林金玲指出，該村所有畜牧場加起來約飼養10萬頭豬隻，臭氣常在村莊裡瀰漫，久久無法散去，村民生活苦不堪言，這次又有新場要來蓋，大家認為離鄰近的豐榮國小、知名觀光景點木棉花道等太近，且未與村民溝通協調就大興土木，數十名村民群起憤慨，堅持抗議到底。

反興建養豬場自救會會長林耕吉表示，業者雖合法申請許可，但沒有事先向地方說明，居民是等到該場在蓋汙水處理廠時，才驚覺是要蓋畜牧場，紛紛質疑公所及縣府沒有盡到把關責任，也未到地方關心。

謝詠丞說，該場是依縣府2020年7月17日修正後的最新自治條例相關規定提出申請，經崙背鄉公所初審，縣府複審，確認符合距離住家500公尺、學校1000公尺等規範，去年10月中旬獲核發允許畜牧場使用許可，針對居民意見完全尊重，也會請業者與村民詳盡溝通，納入畜牧場規畫參考。

業者今天也有到場了解居民意見，發言人田杰弘表示，該場基地約1800坪，預計興建2座全密封式棟舍，飼養3000頭豬隻，全程循一般程序及法規申請，業者也是獲得許可後依法興建。

田杰弘說，該場是採用最新型畜牧場式興建，以全天候不間斷空調及電腦監控、自動化溫度等作法智慧養豬，盼藉這次機會向當地充分說明汙水處理及淨化流程，並承諾會先停工，雙方溝通協調後再思考下一步規畫。