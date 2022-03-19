台南西港金砂里花旗木花海 大批遊客拍照打卡

現在正是西港金砂里花旗木花季，數百棵花旗木同時綻放，粉紅泡泡瀰漫整個金砂社區；區公所今天舉辦西港花旗木賞花季開幕、替代役男長照暨社造成果發表會。市長黃偉哲邀請全國各地民眾來「飽覽花旗木粉紅花海」、一同到西港金砂里花旗木粉紅色的步道，在鐵道、圍籬、波斯菊、向日葵及花旗木圍繞下，「一起聽見花開的聲音、看見幸福的樣子」。

黃偉哲表示，西港金砂里花旗木遠近馳名非常漂亮，今天現場也花況非常漂亮，最近台南可以說是花花世界，從麻豆的柚花節，到學甲的蜀葵花，到西港的花旗木，都非常漂亮，現場有許多好朋友都來到賞花。也要感謝四位替代役男為社區盡力、幫忙，替代役男有許多讓人家感佩的事蹟，但是重要的，希望替代役制度能夠持續，讓我們社區感到更溫馨、更美麗。

區長林耿漢表示，民眾可用手機掃瞄藏寶圖，西港在地特色盡揭眼簾。包括社區成果展、南台科大餐飲系及港東社區所營造的幸福餐桌，邀請北門社大台灣歌樂社及南臺科技大學的流行音樂系現場表演，還有在地小農及極具特色市集展售，集合社造成果、賞花、市集、裝置藝術及音樂等活動，期待讓大家可以來西港感受金砂花旗木花季的魅力。