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台南西港金砂里花旗木花海 大批遊客拍照打卡

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南西港金砂里花旗木花海大批遊客拍照打卡，花季登場。記者周宗禎／翻攝
台南西港金砂里花旗木花海大批遊客拍照打卡，花季登場。記者周宗禎／翻攝

現在正是西港金砂里花旗木花季，數百棵花旗木同時綻放，粉紅泡泡瀰漫整個金砂社區；區公所今天舉辦西港花旗木賞花季開幕、替代役男長照暨社造成果發表會。市長黃偉哲邀請全國各地民眾來「飽覽花旗木粉紅花海」、一同到西港金砂里花旗木粉紅色的步道，在鐵道、圍籬、波斯菊、向日葵及花旗木圍繞下，「一起聽見花開的聲音、看見幸福的樣子」。

黃偉哲表示，西港金砂里花旗木遠近馳名非常漂亮，今天現場也花況非常漂亮，最近台南可以說是花花世界，從麻豆的柚花節，到學甲的蜀葵花，到西港的花旗木，都非常漂亮，現場有許多好朋友都來到賞花。也要感謝四位替代役男為社區盡力、幫忙，替代役男有許多讓人家感佩的事蹟，但是重要的，希望替代役制度能夠持續，讓我們社區感到更溫馨、更美麗。

區長林耿漢表示，民眾可用手機掃瞄藏寶圖，西港在地特色盡揭眼簾。包括社區成果展、南台科大餐飲系及港東社區所營造的幸福餐桌，邀請北門社大台灣歌樂社及南臺科技大學的流行音樂系現場表演，還有在地小農及極具特色市集展售，集合社造成果、賞花、市集、裝置藝術及音樂等活動，期待讓大家可以來西港感受金砂花旗木花季的魅力。

西港區公所結合社造替代役男申請長照及社造計畫，長照有永樂社區陶藝作品、後營社區金獅面具、藺草工坊手工藺編、港東社區胡麻小點心及慶安社區唸歌團，「有動有靜陪伴阿公阿嬤找尋往日情懷」；替代役男還用3個月製作花架增加花旗木特色，並製作藏寶圖，「西港的鳥語花香通通藏在裡頭，歡迎民眾多加利用」。

台南西港金砂里花旗木花海大批遊客拍照打卡，花季登場。記者周宗禎／翻攝
台南西港金砂里花旗木花海大批遊客拍照打卡，花季登場。記者周宗禎／翻攝
台南西港金砂里花旗木花海大批遊客拍照打卡，花季登場。記者周宗禎／翻攝
台南西港金砂里花旗木花海大批遊客拍照打卡，花季登場。記者周宗禎／翻攝

花旗木 替代役男 長照

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