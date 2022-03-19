嘉義最大公墓聯外道嘉138線拓寬未完工 清明塞車恐重現

清明連假將近，嘉義縣市共同使用的最大公墓區水上鄉牛稠埔，因對外聯絡要道嘉138線拓寬工程未完工，每年掃墓交通阻塞成為民眾惡夢，由於今年縣市府都開放靈骨塔讓民眾入塔祭拜，民眾擔心清明連假交通大塞車重現，警方將調派員警，加強周邊路段交通疏導及管制。

縣府建設處說，縣府辦理的水上鄉嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，大部分土建工程已完成，為配合清明疏運需求，正趕辦級配回填及滯洪池STA施作，將在清明節前完成，並在清明期間保持主線雙向通行，工程預計年5月底前全面完工。

位在水上鄉的火葬場及殯儀館由嘉市府經管，土地卻在嘉縣境，出入道路狹窄壅塞，鄰近又有公墓及民間經營的寶塔，過去縣府一再陳情中央改善交通，未獲重視，前縣長張花冠以激動語氣，建請中央相關部會首長實地走一趟，感受人民之苦，獲行政院前院長賴清德重視，補助拓寬嘉138線道路。