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蒜賊出籠！蒜頭開始採收 雲林縣長和警察誓師護蒜
國內蒜頭主產地的雲林縣將開始採收，近日已傳出有未成熟的蒜頭被竊，種蒜最多的雲林沿海台西、北港兩分局轄區，昨晚和今天分別動員守望相助隊，啟動護蒜防竊，雲林縣長張麗善親往慰勞警民護蒜隊，期勉為農民成功護蒜。
正逢蒜頭採收盛期，為防止宵小覬覦，台西和北港分局啟動「護蒜勤務」，與各社區守望相助隊合作，對蒜田及曬蒜場執行巡邏勤務，保障農民的心血，並輔導增設監視器，加強防竊。
台西分局長黃念生及北港分局長蔡培元，分別帶領護蒜隊誓師，兩位分局長說，雲林沿海蒜頭面積多，即將進入採收期，蒜田多位於偏僻處所，易為宵小行竊目標，即日起展開護蒜巡邏勤務。
張麗善及立委劉建國也分別到場慰勞執勤人員，張麗善表示，雲林縣是農業大縣，蒜頭也是雲林的特有農產，每年3至5月蒜頭採收期，面對大量且分散的蒜頭種植農地，也成了警方棘手的問題，警力有限，民力無窮，除警察巡邏，需要民眾及各守望相助巡守隊的共同巡邏防竊，發現可疑立即通報警方查處。
北港分局好收派出所長黃詩傑專程至轄內蒜頭工廠及農家訪視、加裝巡邏箱，關心蒜頭放置場所的安全性，特別是蒜頭曬在自家門口，提醒要提高警覺，設置遮蔽或障礙物，減少被竊的機會。
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