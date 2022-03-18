台南爭取捷運路網加速推動 蘇揆回應地方民意承諾支持

台南爭取前瞻計劃補助新建捷運、增闢聯通南科園區及沙崙科學城；民進黨立委郭國文今天質詢時請行政院長蘇貞昌要求交通部，加速協助台南捷運進度。蘇及交通部長王國材「允諾支持」；郭國文表示，感謝中央願意全力支持台南，推動捷運優先路網的相關路線及所需經費。

郭國文表示，台南捷運對台南生活機能和未來發展相當重要，經詢問台南市交通局相關捷運進度，確認台南市捷運整體路網規畫報告已於去年7月呈送交通部，交通部鐵道局審查完成，目前已提送交通部，其中包括已於前瞻計畫中獲規畫經費補助的優先路網第一期藍線、藍線延伸線、紅線及綠線，皆按照進度進行相關綜合規劃及可行性研究中。

郭國文指出，台南市交通局針對捷運優先路網，特別新增連結府城、南科及沙崙的黃線與深綠線，建議以深綠線為優先爭取經費，並展開相關可行性研究，後續請中央全力支持優先路網相關路線的推動及所需經費。