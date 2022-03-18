建構台南影視工業聚落 日治榮町片場完工

台南市鹽水岸內影視基地第2座時代場景「日治時期榮町片場」今天宣告完工，台南市長黃偉哲期許岸內影視基地成為兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落。

台南市政府今天發布新聞稿指出，鹽水岸內影視基地的日治時期榮町片場，還原台北榮町通、本町通的交叉路口（今天的重慶南路、衡陽路口）及4棟商店經典建築，這在當時是台北城內建築最精彩的交匯處，可提供日治後期至國府遷台重要歷史題材影視作品的拍攝場景，也是目前全台唯一日治商業街景。

市府表示，未來此處將持續擴增榮町商店街及巷道街道場景，建構更完整的日治時期街廓，並彈性調整增建場景所需道具及建築，使場景更貼近劇組實際使用需求。

黃偉哲表示，岸內影視基地多元的歷史場景，將提供更多劇組拍攝台灣重要歷史題材的影視作品，成為史詩旗艦劇的最大後盾，以支持台灣影視產業說出更多動人的台灣故事。

黃偉哲說，未來除拍攝場景外，市府也將繼續打造電影放映廳、電影體驗館、文創商店、餐廳、旅店等特色空間，使基地內基礎設施及設備更加完善，成為兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落。

台南市政府影視支援中心2012年成立，協助及補助影視業者到台南拍片，以提升台南能見度，迄今已補助30部影片，總經費約新台幣5070萬元，包括「想見你」、「俗女養成記」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「孤味」等。

市府同時跨足影視基地建設，2018年起鎖定岸內糖廠，活化為岸內影視基地，首座場景「清代漢人市街」已吸引7部戲劇節目取景拍攝。