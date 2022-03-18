岸內影視基地榮町片場完工 黃偉哲力邀影視業取景拍攝

台南鹽水「岸內影視基地」首座時代場景「清代漢人市街」去年完工至今有「斯卡羅」等7部電視劇及節目取景拍攝，成為觀光打卡景點。第二座時代場景「日治時期榮町片場」完工，市府文化局下午發布推動影視發展的努力與成果。

岸內影視基地是「台灣首座由中央與地方政府合作發展的影視基地」，市府107年向文化部爭取經費加上自籌款，第一、二期共投入3.3億元將閒置多年的岸內糖廠開發成影視基地。

基地除場景也將規畫電影放映廳、電影體驗館、文創商店、餐廳、旅店等特色空間，充實5G網絡、4D影院設備等基礎設施設備，打造兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落，與中央合作為台灣影視產業發展努力。

文化局長葉澤山表示，影視支援中心成立9年來協助補助影視業者到台南拍片提升台南能見度，30部影片補助約5070萬元，包括「想見你」、「俗女養成記」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「孤味」等知名作品。

市長黃偉哲表示，多元歷史場景將供更多劇組拍攝重要歷史題材作品，「成為史詩旗艦劇最大後盾，支持影視產業說出更多動人的台灣故事」，會積極爭取中央補助投入建設，推動影視產業發展。

他說，台南有深厚文化歷史底蘊，更有專屬府城特有氛圍，吸引愈來愈多團隊拍攝取景；「台南山海城鄉什麼景色都有」，不僅方便劇組找到合適拍攝點、也能帶動在地觀光行銷，歡迎更多優質團隊來拍攝取景，「創造觀眾、市民、劇組、市府四贏」。

葉澤山表示，榮町片場去年底完工，還原榮町通、本町通的交叉路口(今重慶南路、衡陽路口)及4棟商店經典建築，是日據時台北城內經典建築交匯處。將持續擴增商店街及巷街場景，彈性調整增建所需道具及建築，更貼近劇組需求。