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岸內影視基地榮町片場完工 黃偉哲力邀影視業取景拍攝

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南鹽水岸內影視基地還原舊台北日本經典建築街景的榮町片場完工，市府力邀影視業取景拍攝。記者周宗禎／攝影
台南鹽水岸內影視基地還原舊台北日本經典建築街景的榮町片場完工，市府力邀影視業取景拍攝。記者周宗禎／攝影

台南鹽水「岸內影視基地」首座時代場景「清代漢人市街」去年完工至今有「斯卡羅」等7部電視劇及節目取景拍攝，成為觀光打卡景點。第二座時代場景「日治時期榮町片場」完工，市府文化局下午發布推動影視發展的努力與成果。

岸內影視基地是「台灣首座由中央與地方政府合作發展的影視基地」，市府107年向文化部爭取經費加上自籌款，第一、二期共投入3.3億元將閒置多年的岸內糖廠開發成影視基地。

基地除場景也將規畫電影放映廳、電影體驗館、文創商店、餐廳、旅店等特色空間，充實5G網絡、4D影院設備等基礎設施設備，打造兼具影視拍片、文化教育與休閒娛樂功能的影視工業聚落，與中央合作為台灣影視產業發展努力。

文化局長葉澤山表示，影視支援中心成立9年來協助補助影視業者到台南拍片提升台南能見度，30部影片補助約5070萬元，包括「想見你」、「俗女養成記」、「我的婆婆怎麼那麼可愛」、「孤味」等知名作品。

市長黃偉哲表示，多元歷史場景將供更多劇組拍攝重要歷史題材作品，「成為史詩旗艦劇最大後盾，支持影視產業說出更多動人的台灣故事」，會積極爭取中央補助投入建設，推動影視產業發展。

他說，台南有深厚文化歷史底蘊，更有專屬府城特有氛圍，吸引愈來愈多團隊拍攝取景；「台南山海城鄉什麼景色都有」，不僅方便劇組找到合適拍攝點、也能帶動在地觀光行銷，歡迎更多優質團隊來拍攝取景，「創造觀眾、市民、劇組、市府四贏」。

葉澤山表示，榮町片場去年底完工，還原榮町通、本町通的交叉路口(今重慶南路、衡陽路口)及4棟商店經典建築，是日據時台北城內經典建築交匯處。將持續擴增商店街及巷街場景，彈性調整增建所需道具及建築，更貼近劇組需求。

台南鹽水岸內影視基地還原舊台北日本經典建築街景的榮町片場完工，市府力邀影視業取景拍攝。記者周宗禎／攝影
台南鹽水岸內影視基地還原舊台北日本經典建築街景的榮町片場完工，市府力邀影視業取景拍攝。記者周宗禎／攝影

台南 建築 文化局

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