花兒處處開湧人潮 嘉縣山上、山下都交管

嘉義阿里山花季、瑞里紫藤花季進入開花高峰期，山下黃花風鈴木也遍地開花，賞花人潮、車潮多，警方不只在山上實施交管，山下三疊溪陳井寮段與朴子溪溪北段堤防，近日也機動交通疏導。

嘉義縣警察局民雄分局轄區「大林鎮三疊溪陳井寮段堤防」及「新港鄉朴子溪溪北段堤防」黃花風鈴木盛開成為賞花焦點，民雄分局因應賞花人潮，機動交通疏導。

民雄分局長黃維章告訴中央社記者，警方明天早上就會在陳井寮段與溪北段堤防為大家服務，直到花期結束，讓鄉親們能以愉快的心情前來賞花，無交通安全顧慮。

另外，位於山區的阿里山花季、瑞里紫藤花季進入開花高峰期，將持續至4月10日。嘉義林管處說，阿里山國家森林遊樂區櫻王染井吉野櫻已滿開，預計明、後天將吸引大批人潮入園。

嘉義縣警局交通隊指出，花季時假日上午6時至11時，台18線（阿里山公路）66k湖底至88.2k路段交管，禁行小型車，請此時開車上山賞花的民眾，到台18線61k樂野服務區停車轉乘接駁車至森林遊樂區。