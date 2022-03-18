台南為開發綠能園區大砍樹？市府：優先保留台灣原生樹

台南環保人士今天上午召開記者會，指一年一度的植樹節剛剛過去，卻見府城桂子山大黃槿被剷平；七股146公頃的平地造林，因設太陽光電廠已被砍伐殆盡；港墘農場樹林面積67公頃，因工業區需求而擬將砍除，呼籲公部門別「前面風光種小樹、後面瘋狂砍大樹」。

市府經發局表示，港墘農場編訂為綠能產業園區，根據研究調查顯示，產業園區用地範圍內約有2萬9千多棵樹木，並考量樹木保存之選種、樹型是否優良、有無病蟲害、存活度高低等因素，規劃保留至少一半之樹木，並優先選擇台灣原生種，用於園區內滯洪池公園及鄰近綠地、道路、綠帶、停車場景觀及廠房用地等空間共計1萬1千棵，另保存3千棵樹木於假植場，後續各機關辦理公共工程若有綠化及植樹需求，將優先取用本園區喬木，以利環境資源永續運用，並兼顧產業發展與環境生態永續共存。

園區內原有樹木，主要分為兩區，其中一區為平地造林區，多為2001年起，台糖配合林務局平地造林計畫種植，該計畫係為因應國內農業結構面臨調整，政府乃針對停產釋出之農地，規劃輔導農民企業改以造林，並給予獎勵與補助。

綠能產業園區用地範圍內平地造林區主要種植茄苳、無患子、水黃皮、苦楝、樟樹、黃連木、光臘樹等經濟性之原生種，非原生種則主要為白千層、桃花心木、印度紫檀、細葉欖仁、黑板樹、大王椰子樹、木棉、潺槁樹等。

另一區為環保林園大道，為台糖於1998年起配合環保署推動之「環保林園大道計畫」栽植，主要利用台糖公司位於道路旁各20公尺之土地植樹綠化，原生種主要為台灣欒樹、光臘樹、苦楝、黃連木、茄苳、樟樹等，非原生種則主要為印度紫檀、桃花心木、盾柱木、木棉、黑板樹、火焰木等。

針對水交社桂子山砍除黃槿，文化局說當地因缺乏管理維護，桂子山地景淹沒在一片雜亂樹林中，主要是進行原披覆蔓生植物清整，目前仍保有一株樹徑較大之黃槿，並且已在春節後請植栽專家，有效減少附生在該株黃槿之榕樹枝條，以利其未來生發活存。

文化局表示，這次清整時發覺多數植栽枝條內部發黑，外側腐爛生菌也遍布全區。也附生破壞原有日治時期的山頂涼亭與山側構造物，並非砍除原有生長良好的林木。未來在後續規劃及再造桂子山地景時，將會採台灣原生種植栽以及找尋過去歷史地景與眷村集體記憶之重塑原則來進行，也會與當地耆老及居民共同研議打造，預計在112年可完成。