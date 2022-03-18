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神像退神製成文昌筆 這特徵能招財 民眾搶翻

聯合報 / 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
南聖宮使用退神後的神像，製成文昌筆，以「有裂痕」的這種最受歡迎。黃于凡／攝影
南聖宮使用退神後的神像，製成文昌筆，以「有裂痕」的這種最受歡迎。黃于凡／攝影

斗六南聖宮近期推出文創小物「文昌筆」，由最高3公尺的9尊神像退神後製成。副宮主陳一郎介紹，因神像蛀蝕產生裂痕，恐發生危險，在請示神明後，退神後製成文昌筆，其中以「有裂痕」的文昌筆最受歡迎！

陳一郎表示，這9尊神像遠赴大陸取材，特地選用百年樟木，只可惜神像因蛀蝕產生裂痕，為防止信徒危險，向神明擲筊請示，經神明同意後，將神像退神製成文昌筆。陳一郎也說，這次推出的文昌筆皆為百年樟木製成，不只能聞到樟木香味，也因有神明加持過，可幫助考運以及求取仕途。

陳一郎介紹，在製作過程中，難免會有一些出現「裂痕」的筆，原本會將這些有「裂痕」的筆淘汰，但後來遇到一個商人說，有「裂痕」（台語裂隼）才有「利潤」（台語利隼），因此有「裂痕」的筆開始大受歡迎，吸引許多民眾特地到南聖宮朝聖。

斗六市南聖路的南聖宮是雲林重要信仰中心，民國66年移到現址，占地3公頃，以大陸漂流到雲林縣三條崙的500年歷史關公出名，廟內也有供奉其他神明，主要以「文」的神明為主，也時常舉辦靜態活動，像書法、圍棋比賽等，也有3公頃的廟地歡迎大家借用辦活動。

南聖宮使用退神後的神像，製成文昌筆，以「有裂痕」的這種最受歡迎。黃于凡／攝影
南聖宮使用退神後的神像，製成文昌筆，以「有裂痕」的這種最受歡迎。黃于凡／攝影
南聖宮使用退神後的神像，製成文昌筆，以「有裂痕」的這種最受歡迎。黃于凡／攝影
南聖宮使用退神後的神像，製成文昌筆，以「有裂痕」的這種最受歡迎。黃于凡／攝影

斗六 雲林 台語

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