聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會 市府如臨大敵

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝

台南首座大型會展中心開幕前明天將舉辦「創，台南」壓力測試演唱會，市府林燕交通壓力如臨大敵，下午呼籲參加演唱會的民眾搭乘大眾運輸工具。

耗資近20億元興建的大台南會展中心預計4月開幕，加上2月底剛開幕的三井OUTLET，台南市政府預估高鐵周邊交通需求將持續增加，市府明天舉辦壓力測試演唱會，市長黃偉哲指示相關單位密切注意高鐵周邊道路的交通服務量能的變化，及早做好準備。

市長黃偉哲表示，台南三OUTLET、大台南會展中心是高鐵台南站周邊2大場館，預期相繼開幕後將會對周邊交通帶來衝擊，因此指示交通局、警察局等相關單位進行交通需求壓力測試，特別在大台南會展中心舉辦一場「創，台南」演唱會，檢視相關交通疏導作業是否完善，並進行滾動式檢討，將交通衝擊降至最低。

交通局長王銘德表示，大台南會展中心位在高鐵台南站及台鐵沙崙站旁，公共運輸十分方便，不僅雙鐵每日提供213班次，大台南公車6條路線共提供206班次：安平區與中西區可搭乘H31、永康與東區可搭乘H62、仁德、歸仁與關廟地區可搭乘紅3與紅14、新化區可搭乘綠16，皆可抵達高鐵台南站，步行5分鐘即可抵達會展中心，使用雙鐵及大台南公車是最方便的方式。

王銘德指出，自行車開車前來高鐵特定區的車流，在三井OUTLET開幕期間，交通局與相關單位執行多項交通疏導措施，迄今成效良好。

市府呼籲多利用市道182、台39、台19甲、歸仁13路、大武路等平面替代道路，例如自台86下交流道後，行駛中正南路左轉大武路二段，經高鐵一路、台39右轉歸仁十八路會展中心停車場，或循停車場指標至臨時停車場停放，可避開前往三井outlet的車流，節省時間及尋找車位不便。

會展中心提供500席汽車格位、460席機車格位，若停車滿場，建議至高鐵二路臨時路外停車場停放，勿再往台南三井outlet停車場排隊，並遵循現場指揮人員引導。

台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝
台南首座大型會展中心明壓力測試演唱會，市府如臨大敵推出各項交通疏導措施呼籲民眾配合。記者周宗禎／翻攝

台南 高鐵 停車場

延伸閱讀

長榮女大學命案凶嫌判死刑 黃偉哲：連我都很難原諒他

開幕預熱！大台南會展中心明辦演唱會 交通資訊公布

隔空交火？陳以信喊話遷移航指部 黃偉哲貼文共機擾台

PaGamO環保防災勇士PK國際賽 黃偉哲勉學生奪佳績

相關新聞

台南港墘農場發展綠能 砍樹惹議

植樹節剛過，環保人士昨天批台南市府為開發綠能園區，欲將港墘農場67公頃樹林砍除，呼籲別「人前種小樹、人後瘋狂砍大樹」；市...

蒜頭將進盛產期 謠言擾亂蒜價

蒜頭將進入採收高峰期，近來盛傳生產過剩，更有人利用進口蒜試圖壓低蒜價，謠言四起，引起蒜農恐慌，台灣蒜農協會結合雲林蒜農籲...

台南鹽水岸內影視基地 榮町片場完工

台南鹽水岸內影視基地首座時代場景清代漢人市街已有斯卡羅等7部電視劇及節目取景拍攝，成為觀光打卡景點，第2座時代場景日治時...

黃花風鈴木 嘉縣3地大爆發

春暖花開，今年降雨夠、日照足，嘉義縣黃花風鈴木綻放，知名賞花景點包括跨越太保市、六腳鄉及新港鄉的朴子溪防汛道路，還有大林...

蒜賊出籠！蒜頭開始採收 雲林縣長和警察誓師護蒜

國內蒜頭主產地的雲林縣將開始採收，近日已傳出有未成熟的蒜頭被竊，種蒜最多的雲林沿海台西、北港兩分局轄區，昨晚和今天分別動...

台南爭取捷運路網加速推動 蘇揆回應地方民意承諾支持

台南爭取前瞻計劃補助新建捷運、增闢聯通南科園區及沙崙科學城；民進黨立委郭國文今天質詢時請行政院長蘇貞昌要求交通部，加速協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。