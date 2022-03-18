開幕預熱！大台南會展中心明辦演唱會 交通資訊公布

耗資近20億元興建的大台南會展中心預計於4月開幕，加上2月底剛開幕的三井OUTLET，台南市政府預估高鐵周邊交通需求將持續增加，為提早測試及優化周邊相關交通服務量能，市府擇定19日舉辦壓力測試演唱會，市長黃偉哲指示相關單位密切注意高鐵周邊道路的交通服務量能的變化，及早做好準備。

黃偉哲表示，台南三井OUTLET、大台南會展中心是高鐵台南站周邊2大場館，預期相繼開幕後，將會對周邊交通帶來衝擊，指示交通局、警察局等相關單位進行交通需求壓力測試，明天在大台南會展中心舉辦「創，台南」演唱會，檢視相關交通疏導作業是否完善，並進行滾動式檢討，將交通衝擊降至最低。

交通局長王銘德指出，大台南會展中心位在高鐵台南站及台鐵沙崙站旁，公共運輸十分方便，不僅雙鐵每日提供213班次，大台南公車6條路線共提供206班次：安平區與中西區可搭乘H31、永康與東區可搭乘H62、仁德、歸仁與關廟地區可搭乘紅3與紅14、新化區可搭乘綠16，皆可抵達高鐵台南站，步行5分鐘即可抵達會展中心，使用雙鐵及大台南公車是最方便的方式。

王銘德指出，自行車開車前來高鐵特定區的車流，在三井OUTLET開幕期間，交通局與相關單位執行多項交通疏導措施，迄今成效良好。會展中心提供500席汽車格位、460席機車格位，若停車滿場，建議至高鐵二路臨時路外停車場停放，勿再往台南三井outlet停車場排隊，並遵循現場指揮人員引導

大台南會展中心開幕在即，市府團隊也將持續做好交通疏導作業，也呼籲市民朋友多利用市道182、台39、台19甲、歸仁13路、大武路等平面替代道路，例如自台86下交流道後，行駛中正南路左轉大武路二段，經高鐵一路、台39右轉歸仁十八路會展中心停車場，或循停車場指標至臨時停車場停放，可避開前往三井outlet的車流，節省時間及尋找車位不便。