口罩國家隊捐贈咖啡業者義賣 幫烏克蘭難民度難關

俄烏戰爭延續3周，烏克蘭人民生活陷入困頓，急需物資度過寒冷初春，台灣口罩國家隊華新醫材集團主動捐出1萬片N95口罩和10萬片醫用口罩，今天運抵外交部，期待烏克蘭人民收到來自千里之外台灣的愛心，在煙硝四起的災難環境中降低疾病等汙染與傳染風險。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，自從烏俄戰爭爆發，波蘭放寬入境防疫限制，每天都有成千上萬的烏克蘭難民逃往周邊國家，多數人只顧逃離戰火，無暇顧及防疫，引起許多專家關注和擔憂可能增加新冠病毒傳播風險，歐洲及全球疫情恐怕惡化，因此華新醫材集團「Motex can help, and Motex is helping.」主動捐助N95口罩和醫用口罩，和國人一起守護烏克蘭，為烏克蘭加油。

俄羅斯動武「教訓」烏克蘭，雙方兵戎相見三周，數次和談沒進展，美國大舉供應先進武器，有意延長戰事拖垮俄羅斯，利用它國領土打如意算盤的結果就是烏克蘭人民倒楣，西方媒體估計目前至少200萬名烏克蘭難民湧進鄰近國家，我國發揮人飢己飢的精神，宣布3月7日至3月18日受理國人把民生物資送到外交部，轉寄到歐洲鄰近國家，透過當地慈善組織照顧烏克蘭難民。

北斗「啄木鳥」咖啡店也聲援烏克蘭，舉辦「喝咖啡，聲援烏克蘭」活動，3月19日上午10點3月30日打烊，購買店內每杯70元以上的手沖或虹吸式精品黑咖啡，「啄木鳥」咖啡店把全部所得捐給賑濟給烏克蘭的捐款帳戶，並贈送台灣製造的烏克蘭國旗口罩和烏克蘭國旗貼紙。