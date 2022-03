口罩國家隊捐贈咖啡業者義賣 幫烏克蘭難民度難關

俄烏戰爭延續3周,烏克蘭人民生活陷入困頓,急需物資度過寒冷初春,台灣口罩國家隊華新醫材集團主動捐出1萬片N95口罩和10萬片醫用口罩,今天運抵外交部,期待烏克蘭人民收到來自千里之外台灣的愛心,在煙硝四起的災難環境中降低疾病等汙染與傳染風險。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示,自從烏俄戰爭爆發,波蘭放寬入境防疫限制,每天都有成千上萬的烏克蘭難民逃往周邊國家,多數人只顧逃離戰火,無暇顧及防疫,引起許多專家關注和擔憂可能增加新冠病毒傳播風險,歐洲及全球疫情恐怕惡化,因此華新醫材集團「Motex can help, and Motex is helping.」主動捐助N95口罩和醫用口罩,和國人一起守護烏克蘭,為烏克蘭加油。

俄羅斯動武「教訓」烏克蘭,雙方兵戎相見三周,數次和談沒進展,美國大舉供應先進武器,有意延長戰事拖垮俄羅斯,利用它國領土打如意算盤的結果就是烏克蘭人民倒楣,西方媒體估計目前至少200萬名烏克蘭難民湧進鄰近國家,我國發揮人飢己飢的精神,宣布3月7日至3月18日受理國人把民生物資送到外交部,轉寄到歐洲鄰近國家,透過當地慈善組織照顧烏克蘭難民。

北斗「啄木鳥」咖啡店也聲援烏克蘭,舉辦「喝咖啡,聲援烏克蘭」活動,3月19日上午10點3月30日打烊,購買店內每杯70元以上的手沖或虹吸式精品黑咖啡,「啄木鳥」咖啡店把全部所得捐給賑濟給烏克蘭的捐款帳戶,並贈送台灣製造的烏克蘭國旗口罩和烏克蘭國旗貼紙。