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台南市消防山訓結合清明防火宣導 臉書留言可抽平板

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
南市消防局第二大隊山訓結合清明防火宣導，臉書留言還可抽平板。圖／南市消防局提供
南市消防局第二大隊山訓結合清明防火宣導，臉書留言還可抽平板。圖／南市消防局提供

清明節接近，台南市政府消防局第二大隊今起分三梯次辦理山域搶救訓練，與會隊員除攜帶防火宣導布條，宣導降低公墓，民眾只要與宣導布條拍照上網回覆二大隊臉書留言，還有機會抽到平板、口罩等好禮，經公開抽獎公布得獎名單，將由大隊統一寄送得獎人。

第二大隊安排17、24、31日分3梯次在楠西區梅嶺、南化區烏山、龍鱗山、鈺鼎步道辦理山域搶救訓練，結合即將到來清明節創意防火宣導標語布條，讓登山運動民眾，除運動和吸收芬多精，也能獲得防災知識。

民眾只要與宣導布條拍照上網回覆二大隊臉書留言還可以抽好禮(平板1台、口罩10份、咖啡禮盒10份)，活動自本月17日至4月10日止，11日將公開抽獎並公布得獎名單。

南市政府消防局統計，去年清明連假（4月2日至4日）全市墓地火災15件，比前年同期62件大幅降低，經分析，主要歸功於三項機制： 1、聯手防範，透過民政局向墓地負責管理員督促建置預防機制，環保局除草與追蹤管控清運，消防局熱區分析與探討。 2、科技宣導，駐點服務 各消防分隊除平時防火宣導，連續假日編排公墓巡邏勤務，降低火災發生的風險。 3、輕裝上場，快速滅火 消防局考量今年久旱缺水，故採手持火把、背負式滅火設備等器具，在不造成火勢擴大前提下，盡量減少用水方式滅火。

南市消防局第二大隊山訓結合清明防火宣導，臉書留言還可抽平板。圖／南市消防局提供
南市消防局第二大隊山訓結合清明防火宣導，臉書留言還可抽平板。圖／南市消防局提供

口罩 清明節 火災

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