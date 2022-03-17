台南市消防山訓結合清明防火宣導 臉書留言可抽平板

清明節接近，台南市政府消防局第二大隊今起分三梯次辦理山域搶救訓練，與會隊員除攜帶防火宣導布條，宣導降低公墓，民眾只要與宣導布條拍照上網回覆二大隊臉書留言，還有機會抽到平板、口罩等好禮，經公開抽獎公布得獎名單，將由大隊統一寄送得獎人。

第二大隊安排17、24、31日分3梯次在楠西區梅嶺、南化區烏山、龍鱗山、鈺鼎步道辦理山域搶救訓練，結合即將到來清明節創意防火宣導標語布條，讓登山運動民眾，除運動和吸收芬多精，也能獲得防災知識。

民眾只要與宣導布條拍照上網回覆二大隊臉書留言還可以抽好禮(平板1台、口罩10份、咖啡禮盒10份)，活動自本月17日至4月10日止，11日將公開抽獎並公布得獎名單。