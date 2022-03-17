海廢也有價值！巧手打造藝術牆椬梧新景點很環保

雲林口湖鄉公所每年結合清潔隊、社區等人力到海邊淨灘，每次清出最少有百斤、最多達千斤的海洋垃圾，尤其塑膠製的浮條、拖鞋、餌盒、牙刷甚至針筒等廢棄物最多，「清回來了卻得煩惱何處去」口湖鄉長林哲凌說，此次找來環保團體利用海洋廢棄物布置老舊空間，完工後串連鄰近的椬梧滯洪池，納入濱海風景區觀光景點。

口湖鄉公所13年前開始率隊到漁港、外傘頂洲淨灘，每年淨灘都有「滿滿收穫」，撿回來的海洋垃圾有數十袋，重量少則百斤、多則近千斤，相當驚人，口湖鄉清潔隊隊長梁晉源說，海流力量強大，除會發現異國垃圾，更曾從外傘頂洲搬回一座冰箱。

林哲凌說，去除可焚燒物，部分海洋廢棄物始終苦無去化管道，「每次淨灘完就又堆積一批」，後來索性蒐集起來，找上擅長以藝術手法呈現海廢新樣貌的海湧工作室，利用這些廢棄物當素材，活化椬梧滯洪池周邊舊有景象。

林哲凌今天與口湖鄉民代表呂永添、椬梧國中校長王富欽關心海廢藝術牆施作進度，王富欽說，海湧工作室團隊把環境變整潔又變美麗，以身作則的環境教育值得孩子學習，明天會帶孩子到場觀摩。

海湧工作室專案經理陳乙萱說，這次使用888個浙江浮標、357個白浮條、1109個瓶蓋、32只塑膠拖鞋、232個牡蠣殼及23個餌盒，以椬梧滯洪池舉辦龍舟賽及當地漁村特產為概念，布置歷史數十年、原是台糖椬梧管理室的正、側牆面。

陳乙萱表示，最常見的海廢有整雙的塑膠拖鞋、寶特瓶或塑膠袋，最令人意外的是本該出現在工廠的拖鞋模材，卻也現身海邊，團隊把它剪成造型，拼貼上牆，上色後將換然一新，2面牆面美化工程預計本周完成。