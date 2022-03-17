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海廢也有價值！巧手打造藝術牆椬梧新景點很環保

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
海湧工作室團隊利用千個寶特瓶蓋、800多個漁網藍色浮標等多種海洋廢棄物裝扮牆面。記者陳苡葳／攝影
海湧工作室團隊利用千個寶特瓶蓋、800多個漁網藍色浮標等多種海洋廢棄物裝扮牆面。記者陳苡葳／攝影

雲林口湖鄉公所每年結合清潔隊、社區等人力到海邊淨灘，每次清出最少有百斤、最多達千斤的海洋垃圾，尤其塑膠製的浮條、拖鞋、餌盒、牙刷甚至針筒等廢棄物最多，「清回來了卻得煩惱何處去」口湖鄉長林哲凌說，此次找來環保團體利用海洋廢棄物布置老舊空間，完工後串連鄰近的椬梧滯洪池，納入濱海風景區觀光景點。

口湖鄉公所13年前開始率隊到漁港、外傘頂洲淨灘，每年淨灘都有「滿滿收穫」，撿回來的海洋垃圾有數十袋，重量少則百斤、多則近千斤，相當驚人，口湖鄉清潔隊隊長梁晉源說，海流力量強大，除會發現異國垃圾，更曾從外傘頂洲搬回一座冰箱。

林哲凌說，去除可焚燒物，部分海洋廢棄物始終苦無去化管道，「每次淨灘完就又堆積一批」，後來索性蒐集起來，找上擅長以藝術手法呈現海廢新樣貌的海湧工作室，利用這些廢棄物當素材，活化椬梧滯洪池周邊舊有景象。

林哲凌今天與口湖鄉民代表呂永添、椬梧國中校長王富欽關心海廢藝術牆施作進度，王富欽說，海湧工作室團隊把環境變整潔又變美麗，以身作則的環境教育值得孩子學習，明天會帶孩子到場觀摩。

海湧工作室專案經理陳乙萱說，這次使用888個浙江浮標、357個白浮條、1109個瓶蓋、32只塑膠拖鞋、232個牡蠣殼及23個餌盒，以椬梧滯洪池舉辦龍舟賽及當地漁村特產為概念，布置歷史數十年、原是台糖椬梧管理室的正、側牆面。

陳乙萱表示，最常見的海廢有整雙的塑膠拖鞋、寶特瓶或塑膠袋，最令人意外的是本該出現在工廠的拖鞋模材，卻也現身海邊，團隊把它剪成造型，拼貼上牆，上色後將換然一新，2面牆面美化工程預計本周完成。

台糖椬梧管理室經口湖鄉公所整理後，去年成立「雲山澗木工坊」，邀請木工師將收集來的木製廢棄物再利用，製成各式活動宣導品，今年1月粉刷外牆後，再打造成裝置藝術牆，未來搭配椬梧滯洪池，將呈現道地口湖沿海風光景點。

現為木工坊的台糖椬梧管理室，外牆裝置藝術完成近8成，已可清楚看見龍舟意象，接續上色後將換然一新。記者陳苡葳／攝影
現為木工坊的台糖椬梧管理室，外牆裝置藝術完成近8成，已可清楚看見龍舟意象，接續上色後將換然一新。記者陳苡葳／攝影
現為木工坊的台糖椬梧管理室，外牆裝置藝術完成近8成。記者陳苡葳／攝影
現為木工坊的台糖椬梧管理室，外牆裝置藝術完成近8成。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖鄉民代表呂永添（左一起）、口湖鄉長林哲凌為牆上的龍舟「點睛」。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖鄉民代表呂永添（左一起）、口湖鄉長林哲凌為牆上的龍舟「點睛」。記者陳苡葳／攝影
現為木工坊的台糖椬梧管理室距離知名景點椬梧滯洪池只有50公尺，未來可望成為口湖熱門打卡景點與觀光勝地。記者陳苡葳／攝影
現為木工坊的台糖椬梧管理室距離知名景點椬梧滯洪池只有50公尺，未來可望成為口湖熱門打卡景點與觀光勝地。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖鄉公所與環保團體海湧工作室合作美化位在椬梧滯洪池西側的老舊辦公室外牆。記者陳苡葳／攝影
雲林口湖鄉公所與環保團體海湧工作室合作美化位在椬梧滯洪池西側的老舊辦公室外牆。記者陳苡葳／攝影

口湖鄉 廢棄物

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