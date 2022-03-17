快訊

挺反質詢 蘇貞昌：立委把官員當狗罵的時代該過去了

前參謀總長投書：台灣應效法烏克蘭迅速建立國土防衛能力

PaGamO環保防災勇士PK國際賽 黃偉哲勉學生奪佳績

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市長黃偉哲今天表揚參加「PaGamO環保防災勇士PK國際賽」市賽前10名選手。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲今天表揚參加「PaGamO環保防災勇士PK國際賽」市賽前10名選手。記者鄭惠仁／攝影

「PaGamO環保防災勇士PK國際賽」27日進行跨國全球賽，台南市長黃偉哲今天表揚市賽前10名選手，其中獲得前3名的新民國小王籐翰、陳政緯及邱皓謙將代表參賽，市長期勉他們能在國際賽勇奪佳績。

台南市教育局表示，累計國內外報名人數1萬6296名，國內有987所學校響應，南市有71校3739名學生參與，從班級初賽、校內盃一路過關斬將至縣市盃。

黃偉哲表示，此次市府與慈濟基金會及PaGamO合作，結合環保與防災的議題，透過電競方式提升學生學習興趣，使原本艱澀的議題變得淺顯易懂，感謝慈濟的用心安排及支持環境議題。

黃偉哲說，未來奧運會可能把電競納入正式比賽項目，但是不管如何，孩子喜歡聲光的電競遊戲或電玩，但首要還是培養孩子喜歡讀書的習慣，希望透過遊戲可以達到這個效果，目前台南市的布可星球閱讀平台也是用遊戲闖關達到愛讀書。透過灌輸正確的環保、還有防災的概念，能夠成為虛擬世界中的環保防災勇士，希望有更多的學生能參與。

教育局長鄭新輝表示，面對疫情的挑戰，線上學習及環境議題是現今趨勢，教育局長期致力於辦理多元豐富的環境教育活動，將環保防災教育以創意有趣的方式，帶入生活中。

虎山國小校長、環境教育輔導團總召林勇成說，南市創先以輕鬆有趣的SDGs主題巡迴展、飲食教育桌遊、綠屋頂繪本及河川流域AR教材等活動，將環境教育行動落實於師生日常生活，培養學童自主性學習及落實守護環境行動。

慈濟基金會指出，慈濟與PaGamO合作舉辦此次活動，希望提升學童對環保知識的學習興趣，並吸引海內外選手參賽報名，各縣市的代表選手們將與180名來自美國、新加坡及馬來西亞等國家選手競賽。

慈濟 台南 教育局

延伸閱讀

整治三爺溪水患 台南永寧橋改建動土

日本福島外海強震 黃偉哲致函慰問4個友誼市

整治台南三爺溪水患 永寧橋改建工程今動土

日本7.9地震 台南市長黃偉哲發mail關切友誼城市

相關新聞

台南西市場街廓改建遲未動工 攤商急

台南中西區西市場商圈因市場裝修及街廓改建工程，外廓3排店家無法營業影響攤商生計，因修復改建工程的設計尚未定案，且需經文化...

減少水患 三爺溪永寧橋改建

台南市三爺溪汛期常發生水患，市政府配合水利署前瞻計畫整治三爺溪阻礙排水問題，繼文賢橋及萬代橋陸續開工改建後，永寧橋改建工...

淨灘海廢活用 口湖變出藝術牆

雲林口湖鄉公所每年結合社區等人力淨灘，每次都清出大批海洋垃圾，如何去化又是一大問題，鄉長林哲凌說，此次找來環保團體利用海...

舊衣回收箱爆滿 亂丟造成髒亂…罰

舊衣回收可做公益，但回收箱常有爆滿或遭惡意棄置情形，嘉義縣市環保局表示，舊衣須妥善整理包裝，發現回收箱已滿，可聯繫環保局...

前農業處長酒駕張麗善挨批 縣府指不回應口水

雲林縣前農業處長吳芳銘12日下午請辭獲准，他當晚酒駕自撞被逮。民進黨雲林縣黨部今天指出，雲林縣長張麗善管理局處長不當，張...

因應防疫與場地 台南新化虎頭埤釣魚比賽改網路報名為主

為因應防疫及場地需求，新化虎頭埤管理所3月27日辦理的「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，將調整報名方式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。