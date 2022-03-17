PaGamO環保防災勇士PK國際賽 黃偉哲勉學生奪佳績

「PaGamO環保防災勇士PK國際賽」27日進行跨國全球賽，台南市長黃偉哲今天表揚市賽前10名選手，其中獲得前3名的新民國小王籐翰、陳政緯及邱皓謙將代表參賽，市長期勉他們能在國際賽勇奪佳績。

台南市教育局表示，累計國內外報名人數1萬6296名，國內有987所學校響應，南市有71校3739名學生參與，從班級初賽、校內盃一路過關斬將至縣市盃。

黃偉哲表示，此次市府與慈濟基金會及PaGamO合作，結合環保與防災的議題，透過電競方式提升學生學習興趣，使原本艱澀的議題變得淺顯易懂，感謝慈濟的用心安排及支持環境議題。

黃偉哲說，未來奧運會可能把電競納入正式比賽項目，但是不管如何，孩子喜歡聲光的電競遊戲或電玩，但首要還是培養孩子喜歡讀書的習慣，希望透過遊戲可以達到這個效果，目前台南市的布可星球閱讀平台也是用遊戲闖關達到愛讀書。透過灌輸正確的環保、還有防災的概念，能夠成為虛擬世界中的環保防災勇士，希望有更多的學生能參與。

教育局長鄭新輝表示，面對疫情的挑戰，線上學習及環境議題是現今趨勢，教育局長期致力於辦理多元豐富的環境教育活動，將環保防災教育以創意有趣的方式，帶入生活中。

虎山國小校長、環境教育輔導團總召林勇成說，南市創先以輕鬆有趣的SDGs主題巡迴展、飲食教育桌遊、綠屋頂繪本及河川流域AR教材等活動，將環境教育行動落實於師生日常生活，培養學童自主性學習及落實守護環境行動。

慈濟基金會指出，慈濟與PaGamO合作舉辦此次活動，希望提升學童對環保知識的學習興趣，並吸引海內外選手參賽報名，各縣市的代表選手們將與180名來自美國、新加坡及馬來西亞等國家選手競賽。